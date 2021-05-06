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【鬼上你架車】蔡思貝任靈異節目嘉賓　冒險往清水灣舊電視城探靈

娛樂 18:09 2021/05/06

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熱門 MIRROR演唱會 校長專欄 好聲好戲 聲夢傳奇 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

今日（5月6日）邵氏兄弟出品節目《鬼上你架車》舉行記者會，為節目擔任其中一集嘉賓的蔡思貝現身活動。

蔡思貝表示，負責往清水灣舊電視城探靈，並稱入行以來聽過不少前輩分享靈異故事，今次可親身前往覺得又驚又好奇，而且如果得她一個人不會夠膽去，今次可藉拍節目開眼界。

不過她表示沒行入清水灣舊電視城內：「不夠膽，覺得入去不尊重，不要踩界，拍完都有跨一跨火盆。」
 

撰文 : TOPick柴犬出動

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