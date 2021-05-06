【鬼上你架車】蔡思貝任靈異節目嘉賓 冒險往清水灣舊電視城探靈 娛樂 18:09 2021/05/06 分享： 熱門 MIRROR演唱會 校長專欄 好聲好戲 聲夢傳奇 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞 今日（5月6日）邵氏兄弟出品節目《鬼上你架車》舉行記者會，為節目擔任其中一集嘉賓的蔡思貝現身活動。 蔡思貝表示，負責往清水灣舊電視城探靈，並稱入行以來聽過不少前輩分享靈異故事，今次可親身前往覺得又驚又好奇，而且如果得她一個人不會夠膽去，今次可藉拍節目開眼界。 不過她表示沒行入清水灣舊電視城內：「不夠膽，覺得入去不尊重，不要踩界，拍完都有跨一跨火盆。」 撰文 : TOPick柴犬出動 相關文章 【師父有請】李佳芯被批今年跟另一半不婚即分 上位張曦雯或有機會生B 17:23 2021/03/09 【師父有請】李佳芯被批今年跟另一半不婚即分 上位張曦雯或有機會生B 【師父有請】譚俊彥笑言張振朗上位快成威脅 朱敏瀚為演劇大膽向監製自薦 13:39 2021/03/15 【師父有請】譚俊彥笑言張振朗上位快成威脅 朱敏瀚為演劇大膽向監製自薦 【師父有請】賴慰玲+何雁詩爆閨密共愛一個男生 余德丞因一個理由不愛蔡思貝 16:07 2021/03/22 【師父有請】賴慰玲+何雁詩爆閨密共愛一個男生 余德丞因一個理由不愛蔡思貝 你可能感興趣 【師父有請】李佳芯被批今年跟另一半不婚即分 上位張曦雯或有機會生B 17:23 2021/03/09 【師父有請】李佳芯被批今年跟另一半不婚即分 上位張曦雯或有機會生B 【師父有請】譚俊彥笑言張振朗上位快成威脅 朱敏瀚為演劇大膽向監製自薦 13:39 2021/03/15 【師父有請】譚俊彥笑言張振朗上位快成威脅 朱敏瀚為演劇大膽向監製自薦 【師父有請】賴慰玲+何雁詩爆閨密共愛一個男生 余德丞因一個理由不愛蔡思貝 16:07 2021/03/22 【師父有請】賴慰玲+何雁詩爆閨密共愛一個男生 余德丞因一個理由不愛蔡思貝 蔡思貝 綜藝節目 TVB 香港小姐