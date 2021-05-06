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【二級歷史建築】赤柱郵政局正門及外牆遭城巴撞毀須關閉　香港郵政或追討賠償

社會 19:23 2021/05/06

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赤柱郵政局正門及外牆遭城巴撞毀須關閉（擷自「赤石號」fb專頁）

被評為二級歷史建築的赤柱郵政局昨晚遭一輛73號路綫城巴撞至部分設施損毀，香港郵政今日指，已即時派員到場了解情況，並聯絡建築署人員即時檢查樓宇狀況，經初步評估整體樓宇結構並沒有倒塌危險，惟建築物多處有損毀，署方需詳細勘察以安排維修工程，赤柱郵政局需暫時關閉。

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香港郵政表示，昨晚獲悉事件後已即時派員到場了解情況，並聯絡建築署人員即時進行樓宇狀況檢查，今早亦再次聯同建築署和古物古蹟辦事處人員到場視察；經初步評估整體樓宇結構並沒有倒塌危險，但郵政局正門已被撞毀和面向街道的部分外牆也有所破損，局內入口位置的屋頂部分木枋亦因撞擊而有損毀。

發言人稱，雖然局外的郵箱被撞毀，但箱內的信件完整無損，署方已安排派遞；而由於建築署及相關部門仍需進行詳細勘察以安排維修工程，赤柱郵政局需暫時關閉。署方今早已在現場設置臨時郵箱方便市民投寄郵件，明日起亦安排流動郵車停泊於郵政局旁繼續提供郵政服務，包括如常派發測試樣本瓶。

赤柱郵政局屬本港現存最古老郵政局，於1937年落成，屬於二級歷史建築。香港郵政稱，建築署會就該郵政局的維修工程徵詢古物古蹟辦事處的專業意見，並會在調查及評估損毀程度後，按政府既定機制追討賠償費用。

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責任編輯：陳正怡

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