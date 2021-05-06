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【污水監測】黃錦星指污水監測能偵緝病毒源頭所在　預早發現興華邨有病毒發出強檢令

社會 19:30 2021/05/06

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環境局局長黃錦星。(經濟日報資料圖片)

因應興華(二)邨豐興樓及安興樓有污水樣本呈陽性，港府於本周日向該兩廈相關人士發強檢令。環境局局長黃錦星於社交網站上發文表示，其後於本周三，衞生防護中心披露，本港最近多宗變種病毒個案之間關係，包括有確診患者曾於4月中在興華(二)邨豐興樓聚會、及本周四居於豐興樓的六旬婦人，曾參與此聚會，初步確診。

他指，因應本地疫情狀況，自2021年3月起，政府部署了全港巡迴污水監測，覆蓋約四百萬居住人口，提供污水監測科學數據輔助追蹤隱性患者，以加強防疫抗疫。系統猶如雷達掃描，若發現某小區污水樣本呈陽性，便會在此小區進一步收窄污水監測範圍，如提升雷達掃描的解像度，以更精細偵緝病毒源頭所在的屋苑或街區，以便衞生當局考慮強檢令等跟進措施，保護社群。

他又提到，歐盟近月亦已公布指示，15萬人口以上社區應在年內開始進行類似污水冠狀病毒監測，以加強輔助防疫抗疫。而香港的污水監測配合強制檢測等措施，在去年已先行先試，積累了實用經驗，助社區對抗2019冠狀病毒病，以達致「早識別、早隔離、早治療」的目標，務求及早截斷社區傳播鏈。

他感謝港大跨學科團隊在污水監測的創新科研，並實際應用於政府抗疫運作，如結合強檢令等，有效輔助抗疫。近月，港大亦已將相關實驗室工作傳授予巿場上合資格的兩間檢測公司，以壯大污水監測抗疫的處理及應變能力。又感謝環保署、渠務署及其他污水監測有關人員，自上年至今仍日以繼夜持續不懈輔助抗疫工作。

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港府推3階段「疫苗氣泡」放寬防疫措施，按此即看。 https://topick.hket.com/article/2930357

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：洪芷晴

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