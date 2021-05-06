【DSE歷史科】試題風波後評論題及中港政治題減　首現初中題型　教師：倒退30年前問法

▲ 教協理事、歷史科教師張往指今年歷史科文憑試題目較為淺白。（陳靜儀攝）

文憑試歷史科去年發生試題風波，擬題機制改善措施實施後的今屆歷史科今日（6日）開考，有歷史科教師指今年試題淺白，「分高下」的卷二部分試題「翻炒」歷屆文憑試，卷一未見較敏感的中國及香港政治議題，只談經濟發展，而且評論題減少，首現屬初中問法的簡單題型，形容是「倒退返去20、30年前嘅問法」，違背歷史教育初衷，質疑有外行人影響擬題，憂出現「倒流效應」，影響人材培育。

教協理事、歷史科教師張往形容，卷一「歷史資料題」整體難度較簡單，以往各題目的分題c，一般是涉及評論或分析利弊的題目，惟今年4題，合共只有1至2條分題屬評論題。卷一過往屬全卷必答，今年疫情下可4選3作答，張往指，評論性質較少的題目或吸引部分學生選答，「佢唔識評論都答到題目，有小小令好有準備嘅學生有潛在損失。」

張往又指，卷一第1題涉及「20世紀上半葉的香港」，分題c提問方法「奇怪」，問有關歷史資料對反映有關時期的香港經濟發展「有多大用處」，考生只需提及資料的重點及局限，「有溫到書關於經濟發展嘅事情已經有分」，屬較簡單的初中問法，只曾在舊制公開試出現，今次首度在文憑試出現；有關資料的兩則引文均來自同一本歷史書，行文用字代表「某種立場」，或影響考生思考，如引用當時的抗日電影剪報等一手資料更能還原事實。

張往指，經濟議題向來不是香港史及中國史的教學重心，惟卷一第1題連同涉及「20世紀下半葉的中國」的第2題，都是關於經濟，未見屬重心的政治課題，形容範圍狹窄，情況罕見。

至於卷二長題目7選2作答，張往指出現更明顯的漏洞，其中涉及香港史的第1題，以及涉及歐洲史的第5題，僅分別要求考生對相關議題進行「分析角色」和「探討影響」，是「純料分析」、欠評論性，與同卷的第2及第6題，要求考生作出「評估」，須提供「利弊」及比較成效等，後者要求的學生能力明顯較高，未能做到每題難度相當，如考生專攻相關議題或更易取高分，恐出現不公。

此外，張往指卷二部分問題字眼幾乎等於課程大綱內容，甚至「翻炒」歷屆文憑試試題，例如第2題要求考生「評估辛亥革命和五四運動在1911-37年間中國現代化上的意義」，與2012年首屆文憑試，要求考生比較兩者對中國歷史發展的影響的題目，幾乎一模一樣，令人難以理解；今年第3題涉及日本君國主義的題目，課題及問法亦跟2015年一條題目非常相似。

張往拒評當局是否刻意減少具爭議的題目，但指以往歷史科教學重心是政治課題，強調多角度理解一個時代，故投放較多時間探討相關課題，「特別係培育下一代公民，如果我哋唔知政治發展演變，有咩限制困難，點知將來社會點樣走落去。」他又指，近年初中歷史科課程改革，冀破除舊有「死記硬背」的學歷史感覺，但今年歷史科試卷不單未能維持質素，甚至「倒退返去20、30年前嘅問法」，憂產生倒流效應，對教學產生負面影響。

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記者：馮琪雅