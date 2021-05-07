【藝術盛事】「Art Basel HK」5月回歸增設2大網上導賞展 旅發局設平台推介6大藝遊文青路線【內附詳情】
多項藝術活動5月起登場，其中全球矚目的「巴塞爾藝術展（Art Basel）」事隔一年回歸香港，成疫下首個在港舉行的國際藝術盛事，並設2大網上導賞展覽，惟規模比前年展會少逾半。
本港旅發局趁機在本月推出「藝術文化ㆍ就在香港」平台，向港人推介6條藝術文青遊路線，亦會推出逾200個以藝術美食為主題的餐飲優惠，最平半價可享法式下午茶、鵝肝焗蟹蓋等。
104藝廊參展 劃3大區域
去年因疫情而取消的「Art Basel Hong Kong（巴塞爾藝術展）」實體展，5月19至23日重臨香港灣仔會議展覽中心，是自2019年底後，首個在本港舉辦的世界級藝術盛事，有來自23個國家及地區的104間藝廊參展，劃成3大區域展出，作品包括Take Ninagawa藝廊展出越南裔藝術家傅丹為日本博物館所造的特約創作、PMK畫廊帶來韓國李昢的雕塑、本地藝術家陳麗同的雕塑等，但藝術展的規模較前年細逾一半。
今屆「Art Basel Hong Kong」有56間藝廊無法親身出展，大會以實體和網上平台形式混合舉行藝術展，首次推出香港網上展廳、現場直播等，以及設立「衛星展位」，讓未能出展的藝廊委派本地代表擔任工作人員，為參觀人士講解作品概念。
除了「Art Basel Hong Kong」外，「Art Central」、「HKWalls藝術節」、「法國五月」、「鹽田梓藝術節」等多項國際及本地藝術活動，本月起陸續舉行，旅發局本月亦於「旅遊ㆍ就在香港」平台加入藝術文化的推廣，推介市民漫步6大主題藝遊路線，遊覽全港12區逾50個藝術點，包括「Art Basel Hong Kong」、香港藝術館、黃竹坑畫廊、下白泥隔熱板畫作、深水埗大南街壁畫、牛棚藝術村等。
6條漫步主題路線
|主題
|內容
|地區
|藝遊維港兩岸
|沿維港欣賞國際級藝術作品
|灣仔區及油尖旺區：Art Basel、Art Central、香港藝術中心、香港動漫海濱樂園、香港藝術館
|「星」際漫遊香港
|遊覽油尖旺，重遊著名電影及MV拍攝地
|油尖旺區：半島酒店、廟街牌樓、金魚街、雷生春及百老匯電影中心
|黃竹坑藝術「南途」
|探索隱藏於黃竹坑的藝文好去處
|南區：德薩畫廊、Sin Sin Fine Art、刺點畫廊Mirth 及怡達工業大廈
|藝城遊蹤
|走訪城中各區藝術空間
|分佈全港多區：鹽田梓、下白泥、坪洲秘密花園、南豐紗廠及牛棚藝術村
|「舊城中環」的藝術
日「嚐」
|漫步中上環感受藝術氣息﹑享受咖啡香氣
|中西區：大館、PMQ、Artisan Cafe Central﹑Stain+、城市景昔：畢打 街
|藝文「深」度遊
|感受街區藝文脈搏，尋找人氣咖啡小店
|深水埗區：WOMANBOSS、一草一木、大南街《人人和喵dd》壁畫、Aurora Leathercraft
|資料來源：旅發局
鼓勵以新視覺發掘本地藝文
旅發局發言人指，「藝術文化ㆍ就在香港」平台鼓勵港人以新視覺發掘和體驗本港藝術文化，亦透過支持在港舉辦的國際活動，維持香港國際曝光率，凸顯香港作為「亞洲藝術樞紐」的地位。
旅發局亦邀請了藝人王苑之及彭秀慧主演微電影，由二人意外對調相機，憑著照片去尋找對方，介紹本港著名藝文景點，帶觀眾展開一場藝術之旅。
此外，旅發局會按情況盡快推出第二輪「賞你遊」活動，並於短期內公布詳情。據悉，有關活動最快本月會推出。
部分國際及本地藝術活動時間表
|活動
|日期
|地點
|巴塞爾藝術展香港展會
(Art Basel)
|5月21至23日
|灣仔會展及線上
|Art Central
|5月20至23日
|灣仔會展及線上
|法國五月
法國五月美食薈
|5月1至6月30日
5月1至31日
|不同地點
|「我們的．藝術館」
|3月23日至5月23日
|香港藝術館及不同地點
|「慢活．樂」@元創方
|5月起
|元創方
|鹽田梓藝術節 2021
|4月17日至7月16日 西
|西貢鹽田梓及線上
|HKWalls 藝術節
|5月8日至6月6日
|西貢及不同地點
|大館表演藝術季
|4月2日至5月23日
|大館
|Affordable Art Fair 香港畫
廊線上巡禮
|5月4日至6月3日
|線上
|自由空間戶外壁畫
|長期展示
|西九文化區自由空間及線上
|資料來源：旅發局
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記者：陳曉瑩