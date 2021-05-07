【藝術盛事】「Art Basel HK」5月回歸增設2大網上導賞展　旅發局設平台推介6大藝遊文青路線【內附詳情】

▲ 「Art Basel Hong Kong（巴塞爾藝術展）」實體展，本月19至23日重臨香港灣仔會議展覽中心。（展會提供圖片）

多項藝術活動5月起登場，其中全球矚目的「巴塞爾藝術展（Art Basel）」事隔一年回歸香港，成疫下首個在港舉行的國際藝術盛事，並設2大網上導賞展覽，惟規模比前年展會少逾半。

本港旅發局趁機在本月推出「藝術文化ㆍ就在香港」平台，向港人推介6條藝術文青遊路線，亦會推出逾200個以藝術美食為主題的餐飲優惠，最平半價可享法式下午茶、鵝肝焗蟹蓋等。

104藝廊參展 劃3大區域

去年因疫情而取消的「Art Basel Hong Kong（巴塞爾藝術展）」實體展，5月19至23日重臨香港灣仔會議展覽中心，是自2019年底後，首個在本港舉辦的世界級藝術盛事，有來自23個國家及地區的104間藝廊參展，劃成3大區域展出，作品包括Take Ninagawa藝廊展出越南裔藝術家傅丹為日本博物館所造的特約創作、PMK畫廊帶來韓國李昢的雕塑、本地藝術家陳麗同的雕塑等，但藝術展的規模較前年細逾一半。

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今屆「Art Basel Hong Kong」有56間藝廊無法親身出展，大會以實體和網上平台形式混合舉行藝術展，首次推出香港網上展廳、現場直播等，以及設立「衛星展位」，讓未能出展的藝廊委派本地代表擔任工作人員，為參觀人士講解作品概念。

除了「Art Basel Hong Kong」外，「Art Central」、「HKWalls藝術節」、「法國五月」、「鹽田梓藝術節」等多項國際及本地藝術活動，本月起陸續舉行，旅發局本月亦於「旅遊ㆍ就在香港」平台加入藝術文化的推廣，推介市民漫步6大主題藝遊路線，遊覽全港12區逾50個藝術點，包括「Art Basel Hong Kong」、香港藝術館、黃竹坑畫廊、下白泥隔熱板畫作、深水埗大南街壁畫、牛棚藝術村等。

6條漫步主題路線

主題 內容 地區 藝遊維港兩岸 沿維港欣賞國際級藝術作品 灣仔區及油尖旺區：Art Basel、Art Central、香港藝術中心、香港動漫海濱樂園、香港藝術館 「星」際漫遊香港 遊覽油尖旺，重遊著名電影及MV拍攝地 油尖旺區：半島酒店、廟街牌樓、金魚街、雷生春及百老匯電影中心 黃竹坑藝術「南途」 探索隱藏於黃竹坑的藝文好去處 南區：德薩畫廊、Sin Sin Fine Art、刺點畫廊Mirth 及怡達工業大廈 藝城遊蹤 走訪城中各區藝術空間 分佈全港多區：鹽田梓、下白泥、坪洲秘密花園、南豐紗廠及牛棚藝術村 「舊城中環」的藝術

日「嚐」 漫步中上環感受藝術氣息﹑享受咖啡香氣 中西區：大館、PMQ、Artisan Cafe Central﹑Stain+、城市景昔：畢打 街 藝文「深」度遊 感受街區藝文脈搏，尋找人氣咖啡小店 深水埗區：WOMANBOSS、一草一木、大南街《人人和喵dd》壁畫、Aurora Leathercraft 資料來源：旅發局

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鼓勵以新視覺發掘本地藝文

旅發局發言人指，「藝術文化ㆍ就在香港」平台鼓勵港人以新視覺發掘和體驗本港藝術文化，亦透過支持在港舉辦的國際活動，維持香港國際曝光率，凸顯香港作為「亞洲藝術樞紐」的地位。

旅發局亦邀請了藝人王苑之及彭秀慧主演微電影，由二人意外對調相機，憑著照片去尋找對方，介紹本港著名藝文景點，帶觀眾展開一場藝術之旅。

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此外，旅發局會按情況盡快推出第二輪「賞你遊」活動，並於短期內公布詳情。據悉，有關活動最快本月會推出。

部分國際及本地藝術活動時間表

活動 日期 地點 巴塞爾藝術展香港展會

(Art Basel) 5月21至23日 灣仔會展及線上 Art Central 5月20至23日 灣仔會展及線上 法國五月

法國五月美食薈 5月1至6月30日

5月1至31日 不同地點 「我們的．藝術館」 3月23日至5月23日 香港藝術館及不同地點 「慢活．樂」@元創方 5月起 元創方 鹽田梓藝術節 2021 4月17日至7月16日 西 西貢鹽田梓及線上 HKWalls 藝術節 5月8日至6月6日 西貢及不同地點 大館表演藝術季 4月2日至5月23日 大館 Affordable Art Fair 香港畫

廊線上巡禮 5月4日至6月3日 線上 自由空間戶外壁畫 長期展示 西九文化區自由空間及線上 資料來源：旅發局

旅發局Ⅹ鼎食聚推5款藝術主題，逾200餐飲優惠吸客，推介名單即看：【下一頁】

一文看清「疫苗氣泡」防疫措施，食肆須分4類營運：https://bit.ly/3xy0Jxy

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記者：陳曉瑩