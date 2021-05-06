【封區檢測】柴灣興華（二）邨豐興樓列受限區域　發現一宗初步確診涉及變種病毒株

政府今日（6日）引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），作出限制與檢測宣告，自下午9時起限制在柴灣指明「受限區域」（即柴灣環翠道18號興華（二）邨豐興樓)內的人士（下稱受檢人士）須留在其處所並接受強制檢測。受檢人士須在其處所等候，直至「受限區域」內所有已識別的受檢人士完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。政府目標是在明日（7日）上午約7時左右完成行動。

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政府表示，由於興華（二）邨豐興樓今日發現一宗初步確診個案，初步顯示涉及變種病毒株，經評估後相關區域感染風險有機會較高，政府經檢測呈陽性後決定就相關區域作出限制與檢測宣告。政府將於「受限區域」內設立臨時採樣站，並要求受檢人士於明日凌晨2時前接受檢測。受檢人士會獲安排到採樣站接受核酸測試，由專人以咽喉和鼻腔合併拭子採樣。在所有人士有檢測結果前，受檢人士必須留在處所內，以減少交叉感染的風險。政府會為行動不便的人士和長者安排上門採樣。



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記者：蘇文軒、洪芷晴