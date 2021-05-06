  • 25°C
香港時間 : 2021506日 (週四) 22:08
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : MIRROR演唱會 校長專欄 好聲好戲 聲夢傳奇 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【封區檢測】柴灣興華（二）邨豐興樓列受限區域　發現一宗初步確診涉及變種病毒株

社會 21:13 2021/05/06

分享：

熱門 MIRROR演唱會 校長專欄 好聲好戲 聲夢傳奇 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

政府今日（6日）引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），作出限制與檢測宣告，自下午9時起限制在柴灣指明「受限區域」（即柴灣環翠道18號興華（二）邨豐興樓)內的人士（下稱受檢人士）須留在其處所並接受強制檢測。受檢人士須在其處所等候，直至「受限區域」內所有已識別的受檢人士完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。政府目標是在明日（7日）上午約7時左右完成行動。

更多相關圖片：

    點擊圖片放大
    +6
    +5


政府表示，由於興華（二）邨豐興樓今日發現一宗初步確診個案，初步顯示涉及變種病毒株，經評估後相關區域感染風險有機會較高，政府經檢測呈陽性後決定就相關區域作出限制與檢測宣告。政府將於「受限區域」內設立臨時採樣站，並要求受檢人士於明日凌晨2時前接受檢測。受檢人士會獲安排到採樣站接受核酸測試，由專人以咽喉和鼻腔合併拭子採樣。在所有人士有檢測結果前，受檢人士必須留在處所內，以減少交叉感染的風險。政府會為行動不便的人士和長者安排上門採樣。

一文看清「疫苗氣泡」防疫措施，食肆須分4類營運：https://bit.ly/3xy0Jxy

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：蘇文軒、洪芷晴

相關文章

【二級歷史建築】赤柱郵政局正門及外牆遭城巴撞毀須關閉　香港郵政或追討賠償
今日 19:23
【二級歷史建築】赤柱郵政局正門及外牆遭城巴撞毀須關閉　香港郵政或追討賠償
【污水監測】黃錦星指污水監測能偵緝病毒源頭所在　預早發現興華邨有病毒發出強檢令
今日 19:30
【污水監測】黃錦星指污水監測能偵緝病毒源頭所在　預早發現興華邨有病毒發出強檢令
【DSE歷史科】試題風波後評論題及中港政治題減　首現初中題型　教師：倒退30年前問法
今日 20:01
【DSE歷史科】試題風波後評論題及中港政治題減　首現初中題型　教師：倒退30年前問法

你可能感興趣

【二級歷史建築】赤柱郵政局正門及外牆遭城巴撞毀須關閉　香港郵政或追討賠償
今日 19:23
【二級歷史建築】赤柱郵政局正門及外牆遭城巴撞毀須關閉　香港郵政或追討賠償
【污水監測】黃錦星指污水監測能偵緝病毒源頭所在　預早發現興華邨有病毒發出強檢令
今日 19:30
【污水監測】黃錦星指污水監測能偵緝病毒源頭所在　預早發現興華邨有病毒發出強檢令
【DSE歷史科】試題風波後評論題及中港政治題減　首現初中題型　教師：倒退30年前問法
今日 20:01
【DSE歷史科】試題風波後評論題及中港政治題減　首現初中題型　教師：倒退30年前問法
新冠肺炎 經濟 疫苗 柴灣

最高瀏覽

飛蟻入屋化成白蟻災難　專家教一盆水對付飛蟻
17:50 2018/05/09
飛蟻入屋化成白蟻災難　專家教一盆水對付飛蟻
【靚太安樂窩】90後準新人花盡積蓄買400呎白石角新樓　 首期+$26萬裝修尋找家感覺
18:23 2021/04/28
【靚太安樂窩】90後準新人花盡積蓄買400呎白石角新樓　 首期+$26萬裝修尋找家感覺
【5000元消費券】電子消費券最快暑假接受登記　一文看清申請資格、登記方法等
11:33 2021/04/11
【5000元消費券】電子消費券最快暑假接受登記　一文看清申請資格、登記方法等