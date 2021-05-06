【MIRROR演唱會】花姐入場獲觀眾歡呼 成員騷肌派福利全場尖叫

▲ Alton、AK、Tiger、Lokman、Frankie福利時間。（攝影：越玲瓏）

MIRROR一連6場的《MIRROR ONE & ALL LIVE 2021》演唱會，今晚8時15分在九展開鑼。12位成員分別大唱快歌，及各自演唱個人歌曲，全場鏡粉哄動，其中數位成員除衫爆肌，更成高潮位。

《MIRROR ONE & ALL LIVE 2021》今晚開騷，但在下午，演出場地已布滿粉絲，人山人海迫爆九展附近，場面墟冚。入場前因紀念品店關門，惹來觀眾鼓噪，成開場小插曲。

▲ 花姐入場全場歡呼。（攝影：越玲瓏）

約8時，經理人花姐入場，全場觀眾歡呼，花姐亦揮手回應。

開場由全體成員跳唱歌歌《ASAP》和《Warrior》打頭陣，，令全場fans企起身尖叫。

之後由AK穿黑外套出場，唱出《黑之呼吸》，以及唱《鬼滅之刃》TV動畫主題曲《紅蓮華》。再到Anson Lo 、Edan、姜濤、Jeremy及Stanley以黑色裝束跳唱快歌《B.M.G》，和《Lady Killer》。

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接著到Ian出場獻唱情歌《查理》和《DWBF》。Ian之後再跟姜濤合唱。

而Alton、AK、Tiger、Lokman、Frankie以白恤衫、黑色吊腳褲出場，五人大唱快歌，之後更脫去上衣，大展肌肉，成高潮尖叫位。

記者：梁樂欣