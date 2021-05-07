【確診疑雲】華大29歲僱員打2劑復必泰近月仍驗出陽性　惟入院後4次檢測均呈陰性　　

▲ 華大29歲僱員打復必泰逾14日仍驗出陽性，惟入院後4次檢測均呈陰性（資料圖片）

本港疑現首宗完成2劑新冠疫苗14日後人士仍驗出對新冠病毒呈陽性。華大基因表示，其一名負責社區檢測中心的29歲主管，前日(4/5)在元朗安興街遊樂場的流動採樣站接受核酸測試，昨日(5/5)獲通知結果為「陽性」，即時由衞生署安排入住公立醫院接受隔離，而醫管局再次採集的兩個樣本檢測結果則為「陰性」。醫管局今日再為他進行兩次核酸測試，結果亦為「陰性」。

華大表示，該男僱員為其中一名社區檢測中心的主管，負責中心管理，並無參與採樣工作，並已經在上月10日完成接受兩劑復必泰疫苗注射。和他有密切接觸的10名同事，已由衞生署安排接受隔離。華大基因昨日已為位於大埔的化驗所大樓完成了深層清潔，並為約170名同事進行核酸測試，全部結果為陰性。

華大今晚獲通知在4月23日至5月6日，曾經在華大大埔化驗所逗留兩小時的人，需要進行強制檢測。華大已通知相關員工，並要求他們到並非由華大營運的檢測中心進行測試，以取得中立的測試結果。

華大又指，元朗安興街遊樂場的流動採樣站，是由另一家營辦商營運，集團有指示同事定期接受核酸測試，由同事按實際需要，決定於何處進行。華大促請衞生署考慮，當懷疑感染者的檢測結果確認為陰性，可以讓相關的密切接觸者提早完成隔離。

負責營運元朗安興街遊樂場流動採樣站的安球醫學化驗所向TOPick表示，該化驗所在5月4日於元朗安興街遊樂場流動採樣站處理的一個測試樣本，經過兩種核酸測試方式均核實為陽性結果後按正常情序將樣本送交衛生防護中心, 並得到他們確認該樣本為陽性。據悉該初步陽性相關人士送入公立醫院接受隔離後的兩次檢測中結果均呈陰性。

安球醫學化驗續指，已經徹底檢查採樣站及化驗所的流程與相關樣本的處理，並沒有發現任何異常，其對於檢測採樣與分析有一貫既定程序，所有採樣及檢測人員都經過充分培訓流程並嚴謹執行每個步驟。此乃第一次出現類似事件，該公司將嚴謹看待，並積極配合政府與專家進一步了解情況，精益求精。

一文看清「疫苗氣泡」防疫措施，食肆須分4類營運：https://bit.ly/3xy0Jxy

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：鄧凱文