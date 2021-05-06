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【確診疑雲】華大29歲僱員打2劑復必泰逾14日仍驗出陽性　惟入院後4次檢測均呈陰性　　

社會 22:24 2021/05/06

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華大29歲僱員打復必泰逾14日仍驗出陽性，惟入院後4次檢測均呈陰性（資料圖片）　　

華大基因表示，其一名負責社區檢測中心的29歲主管，前日(4/5)在元朗安興街遊樂場的流動採樣站接受核酸測試，昨日(5/5)獲通知結果為「陽性」，即時由衞生署安排入住公立醫院接受隔離，而醫管局再次採集的兩個樣本檢測結果則為「陰性」。醫管局今日再為他進行兩次核酸測試，結果亦為「陰性」。

華大表示，該男僱員為其中一名社區檢測中心的主管，負責中心管理，並無參與採樣工作，並已經在上月20日完成接受兩劑復必泰疫苗注射。和他有密切接觸的10名同事，已由衞生署安排接受隔離。華大基因昨日已為位於大埔的化驗所大樓完成了深層清潔，並為約170名同事進行核酸測試，全部結果為陰性。

華大今晚獲通知在4月23日至5月6日，曾經在華大大埔化驗所逗留兩小時的人，需要進行強制檢測。華大已通知相關員工，並要求他們到並非由華大營運的檢測中心進行測試，以取得中立的測試結果。

華大又指，元朗安興街遊樂場的流動採樣站，是由另一家營辦商營運，集團有指示同事定期接受核酸測試，由同事按實際需要，決定於何處進行。華大促請衞生署考慮，當懷疑感染者的檢測結果確認為陰性，可以讓相關的密切接觸者提早完成隔離。

一文看清「疫苗氣泡」防疫措施，食肆須分4類營運：https://bit.ly/3xy0Jxy

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：鄧凱文

 

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