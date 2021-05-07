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【品嘗美食】旅發局Ⅹ鼎食聚推5款藝術主題　逾200餐飲優惠吸客【內附推介】

社會 08:01 2021/05/07

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熱門 MIRROR演唱會 校長專欄 好聲好戲 聲夢傳奇 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

深水埗及中上環一帶具創意設計的咖啡店，「咖啡+小食」配搭優惠達85折。1（旅發局提供圖片）

藝術除了以視覺欣賞，亦可用味覺品嘗！旅發局與鼎食聚（Dining City）合作，5月推出5款藝術美食主題合共逾200個餐飲優惠，折扣由半價至8折不等，包括法式下午茶、鵝肝焗蟹蓋等。

以王家衛電影　創特色餐單

旅發局發言人介紹時舉例，尖沙咀美麗華「國金軒」以《花樣年華》、《重慶森林》等7部王家衛電影創作特色餐單，晚宴每位原價1,288元，優惠價1,088元；同區「K11 MUSEA」的「COBO House」藉擺放在餐廳內由美國藝術家Fred Eversley創作的藝術品《UNTITLED》為靈感，設計全新甜品，8道菜連甜品每位1,480元。

藝術主題美食及部分優惠

餐廳 優惠
COBO House 藝術主題餐單8道菜+1甜品，每位1,480元
國金軒 以《花樣年華》、《重慶森林》等7部王家衛電影創作特色餐單，晚宴每位原價1,288 元，優惠價1,088元
深水埗及中上環咖啡店（Slash、DOUBLESHOT by Cupping Room等） 「咖啡 + 小食」配搭優惠高達85折
Lemon Grass By Fast Gourmet 式三層架下午茶258元 （原價516元）、招牌流心牛角包 19至44元 （原價38至88元）
阿一海景飯店 鵝肝焗蟹蓋119元（原價238元）、蛋白水晶炒蟹肉231元（原價330元）
金滿庭京川滬菜館 金桂花陳醋黃魚201.6元（原價288元）
Te Quiero Mucho 高達消費額20%免費禮遇
資料來源：旅發局
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配合年輕人多愛到咖啡店小聚及打卡，深水埗及中上環一帶的咖啡店，亦於本月提供咖啡搭配小食85折優惠；而市民光顧市區一些著名中西食肆指定菜式，可享半價至7折優惠，例如「Lemon Grass By Fast Gourmet」法式三層下午茶（優惠價258元）、「阿一海景飯店」的鵝肝焗蟹蓋（優惠價119元）等。

藝術盛事回歸﹗「Art Basel HK」5月下旬重臨香港，增設2大網上導賞展，旅發局設平台推介6大藝遊文青路線，詳情即看：【下一頁】

一文看清「疫苗氣泡」防疫措施，食肆須分4類營運：https://bit.ly/3xy0Jxy

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳曉瑩

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