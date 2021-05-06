【畢業生調查】資訊科技及系統分析人才成疫市奇葩　恒大畢業生入職薪酬按年增逾7%

▲ 資訊科技及系統分析人才成疫市奇葩，恒大畢業生入職薪酬按年增逾7%。(恒大fb圖片)

香港恒生大學2020年畢業生求職調查顯示，從事資訊科技及系統分析行業的畢業生入職平均薪酬逾18,800元，按年上升逾7%。恒大指出新冠疫情爆發改變經濟活動模式，促使科技應用及分析急速發展，其中大數據統計分析、資料挖掘、人工智能軟件開發、雲端科技等，在「新常態」下變得舉足輕重。

恒大決策科學學院院長梁志堅教授分析表示，按目前經濟氣候及社會發展趨勢，供應鏈管理、數據科學及管理科學的人才發展前景非常樂觀。他引述大學2020年畢業生求職調查顯示，從事資訊科技及系統分析行業的畢業生入職平均薪酬逾18,800元，按年上升逾7%。

應屆恒大供應鏈管理工商管理學士畢業生徐詠童，受聘於一間資訊科技公司，月入逾20,000元，薪酬待遇可謂「跑贏大市」。其公司專為金融企業及公司提供外判資訊科技服務及產品，她的工作涉獵科技產品採購及成本分析，「疫情下客戶對科技產品及服務需求大增，包括網絡會議支援和數據分析軟件等。我負責分析客戶使用資訊科技的種類及頻率，從而掌握客戶需求並建議解決方案。」

恒大課程加入最先進的科技知識及應用技術，訓練其邏輯分析，以及物流和營運管理技巧。梁院長認為，商業生態圈出現顛覆性轉變，當中供應鏈管理、數據科學及管理科學應用日益增多。他以產品服務供應鏈為例，已由以往生產者驅動，轉變為「需求導向」，即由消費者需求驅動，「數據分析最有價值之處是能夠洞察先機，可更貼近市場及掌握市場變化，獲取最大利益。」

恒大決策科學學院副院長鄧文禮教授強調，大數據與生活息息相關，不論是網購抑或在網絡上尋找及瀏覽資訊，其中用戶喜好和習慣全部成為了大數據，企業若能短時間蒐集、分析及善用數據，就可以把握市場脈搏，創造無限商機。

恒大決策科學學院副院長黃惠虹博士指出，學院定期審視課程作出微調，加入行業熱門題材，涵蓋冷凍鏈等高增值物流管理、金融科技、數據挖掘、機械學習、物聯網等知識，協助學生緊貼全球社會環境變遷。學院上學年亦開辦了全校學生必修的「當代資訊科技」共同核心科目，內容亦涉獵人工智能、區塊鏈、雲端計算、大數據及5G，讓學生了解這些科技對社會的影響、其背後理念及發展特色。

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責任編輯 李志強