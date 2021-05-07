【強制檢測】深水灣泳灘、華大基因廠房強檢　10校爆上呼吸道感染同須檢測

▲ 深水灣泳灘被納強檢公告。梁偉榮攝

政府深夜發出強制檢測公告，要求於指定期間曾身處17個指明地方的人士接受新冠病毒核酸檢測。須要強檢地點包括：深水灣泳灘、華大基因大埔工業邨廠房、東涌及青衣5個須要二次檢測地方，以及10間爆發上呼吸感染學校。

政府表示因應昨日（5月6日）錄得的初步確診個案，華大基因大埔工業邨廠房被納入強制檢測公告。同時，經衞生防護中心進一步調查，早前涉及N501Y變種病毒株的本地確診個案(#11672)的密切接觸者，曾於深水灣泳灘與朋友進行聚會，故相關期間曾身處深水灣泳灘的人士須接受強制檢測。而因應東涌本地確診外傭個案(#11773)，其到訪的5個指明地方，須進行第二次檢測。



另外，由於10間學校爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案，為謹慎起見，該十間學校亦被納入強制檢測公告。

政府今日（5月7日）會在下列地點增設流動採樣站，為須接受強制檢測人士提供免費服務：

• 東涌逸東邨迎逸樓及祿逸樓地下對出空地（5月7日至9日）

• 東涌東堤灣畔公共空間及東薈城露天廣場（5月7日至9日）

5月6日強制檢測公告詳情 (須於5月9日或之前接受檢測，在14天前已經完成新冠疫苗接種人士，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定)

A. 出現初步確診個案的工作場所

任何在4月23日至5月6日期間曾身處大埔工業邨大富街 16 號華大基因健康科技(香港)有限公司超過2小時的人士。

B. 早前涉及N501Y變種病毒株的本地確診個案，其密切接觸者曾到訪的地方

任何在4月25日或5月1日曾身處香港深水灣泳灘的人士。

C. 屬第二次檢測的5個指明地方

任何在4月9日至4月29日期間曾身處東涌富東街6號 富東廣場(包括富東街市) 的人士。

的人士。 任何在4月11日或4月18日曾身處青衣青綠街5號 聖多默宗徒堂 的人士。

的人士。 任何在4月11日、4月18日或4月25日曾身東涌文東路55號 文東路公園 的人士。

的人士。 任何在4月12日或4月16日曾身處東涌 映灣坊1樓 22-23號鋪 Fusion 的人士。

22-23號鋪 的人士。 任何在4月16日至4月29日期間曾身處東涌映灣園悅濤軒第11座的人士。

D. 10間爆發上呼吸道感染學校 (任何在4月23日至5月6日期間曾身處學校超過2小時人士)

(1) 馬灣珀麗路8號啟思幼稚園及幼兒園(馬灣)

(2) 天水圍天恒邨恒健樓地下仁濟醫院明德幼稚園

(3) 深水埗元州街123號寶血幼稚園(深水埗)/寶血幼兒園

(4) 屯門翠寧花園雅麗斯英文幼稚園暨幼兒園

(5) 鑽石山龍蟠苑商場永樂創新英文幼稚園

(6) 天水圍仁濟醫院林李婉冰幼稚園/幼兒中心

(7) 筲箕灣愛東邨愛平樓地下香港東區婦女福利會幼兒園

(8) 將軍澳尚德邨將軍澳循道衛理幼稚園

(9) 葵涌石蔭邨石蔭商場主蔭幼稚園

(10) 粉嶺基督教粉嶺神召會小學

責任編輯 李志強