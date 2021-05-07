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【外傭強檢】5天累計逾23萬外傭完成強檢　政府周末增4流動採樣站

社會 01:01 2021/05/07

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中環愛丁堡廣場流動檢測站外傭檢測情況。陳國峰攝

政府宣布全港社區檢測中心和流動採樣站在5月5日，共為超過95,000名市民採樣，當中包括超過32,000名外傭，按政府公布數字，過去5天累計逾23.3萬外傭完成檢測採樣。

全港37萬外傭須於5月9日或之前完成檢測，政府宣布在本周六及周日，在中環遮打花園、銅鑼灣維園6號足球場、荔枝角公園及荃灣公園大河道入口，增加4個流動採樣站，以便利外傭檢測。

政府呼籲尚未接受檢測的外傭盡快接受檢測，無須留待周末進行，全港21個社區檢測中心同時提供預約及即場登記服務。截至昨日（5月6日）下午六時，全港21間社區檢測中心於未來三日（5月7日至9日），合共尚有約20,000個預約名額。

中環愛丁堡廣場流動檢測站。 陳國峰攝


 
現時全港共有21間社區檢測中心為市民提供檢測服務，包括為須接受強制檢測的人士提供免費服務。社區檢測中心的預約名額已整體提升至每日逾49 000個，同時亦已增加人手為市民提供服務。截至昨日（5月6日）下午六時，全港21間社區檢測中心於未來三日（5月7日至9日），合共尚有約20,000個預約名額。

社區檢測中心同時提供預約及即場登記服務，中心會優先為已預約的市民提供服務，市民只需在24小時預約系統（www.communitytest.gov.hk）提供簡單的個人資料，預約系統會顯示各中心未來一周的預約情況，市民可選擇合適地點和時段進行檢測。

為便利外傭接受免費檢測，政府亦會在下列地點增設流動採樣站（5月8日至9日）：

  •  中環遮打花園（近港鐵中環站J2出口）
  •  銅鑼灣維多利亞公園6號足球場（近港鐵天后站A2出口）
  •  荔枝角公園入口（近港鐵美孚站D出口）
  •  荃灣公園大河道入口（近港鐵荃灣西站D出口）

 

 

責任編輯　李志強

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