【告別愛兒】第三胎患罕見病終止懷孕　符曉薇感激同路人鼓勵走出低谷

▲ 符曉薇再歷喪子之痛。

早前，歌手陳柏宇的太太符曉薇（Leanne）在個人社交透露，在產檢時發現第三胎患有罕見病「愛德華氏症T18」，身體有嚴重缺陷所以決定終止懷孕，符曉薇（Leanne）感謝同路人支持走出低谷。

【告別愛兒】陳柏宇太太第三胎患罕見病 符曉薇再歷喪子之痛終止懷孕：我最後一次懷孕

▲ 符曉薇剖白喪子之痛。（IG圖片）

【告別愛兒】陳柏宇太太第三胎患罕見病 符曉薇再歷喪子之痛終止懷孕：我最後一次懷孕

符曉薇感激同路人鼓勵

Leanne在IG感謝網民對自己的愛護：「收到大家的故事和祝福，多謝大家的愛，多謝大家對我的鼓勵，多謝大家詳細告訴我你的故事，你們的故事令我感覺我並不孤單。」

▲ 終止懷孕前拍孕照。（IG圖片）

感覺不再孤單

Leanne衷心表示，大家的分享令她感到不孤單：「多謝大家對我說多謝我的分享，因為我們也是同路人，，而這個分享可以令你感覺你並不孤單，我們一起走過悲傷這個強大的力量令我得到安慰，令我覺得弟弟變得更有意義。」

最後，符曉薇希望大家繼續傳遞愛給別人：「每一個人一生有自己要完成的任務，弟弟雖然短短的時間，但已經完成他的任務，可能這個是自我安慰，但對我來說非常有用。最後多謝大家你我不相識，也把愛傳遞給我，我祝福大家，希望大家繼續傳遞愛給別人。」

▲ 女兒陳羿辰（Abigail）。（IG圖片）

【宮外孕】陳柏宇太太5月懷第二胎宮外孕 符曉薇左邊輸卵管爆裂須切除保命

沒勇氣再受打擊

符曉薇懷第二胎時出現宮外孕情況，左邊輸卵管爆裂，須切除保命。今年懷上第三胎，卻因罕見病而被迫終止懷孕，令她非常傷心，坦言「已經沒有勇氣去承受再一次的打擊」。

任職模特兒的Leanne於2017年與歌手陳柏宇結婚，翌年誕下女兒陳羿辰（Abigail），一家三口非常幸福，而Leanne也一直希望再添一名弟妹陪伴女兒。

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在做人工流產前，Leanne希望為這一家四口拍照留念，更以長文向腹中的兒子道歉，令人非常心痛。

同場加映：林珊珊林子善訪問