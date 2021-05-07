【阿嬌暴肥】「變腫」鍾欣潼現身武漢　暴脹阿嬌巨躉凸腩盡現

▲ 路人無濾鏡拍攝下，鍾欣潼的暴脹身段盡現。

近期因荷爾蒙問題而身形暴漲的阿嬌鍾欣潼，昨日（5月7日）於武漢出席好友賈乃亮的火鍋店開幕儀式，同場還有視后佘詩曼。暴肥後首次出席公開活動，阿嬌被路人無情的鏡頭捕捉下，凸腩、巨臀等等全部一覽無遺，相對同場身形纖瘦的阿佘，對比更顯強勁。

阿嬌鍾欣潼去年經歷失婚後，減少了幕前工作稍作休息，近日她的全新內地綜藝節目《怦然心動20歲》推出，節目中的阿嬌身形暴脹，臉龐圓潤，頸部消失，內地報導指阿嬌目測至少胖了18公斤。

好姊妹蔡卓妍曾代為解釋，指阿嬌暴肥是因為受荷爾蒙問題困擾所致。

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▲ 在《怦然心動20歲》中，阿嬌束起頭髮，臉容圓潤。（微博圖片）

阿嬌浮腫往武漢

阿嬌的暴肥身形近日成為網民討論話題，不過豁達的鍾欣潼未有理會，更繼續密密接工作。

日前她飛到武漢，在機場被粉絲野生捕獲，穿鬆身衫的阿嬌成功遮掩身形，而她的顎線、頸部亦未有節目中般浮腫，似乎已略為減磅。

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▲ 阿嬌日前飛抵武漢，在機場穿上鬆身衫成功顯瘦。（微博圖片）

但到昨日阿嬌應好友賈乃亮邀請，出席對方的火鍋店開幕禮，換上黑色碎花裙的她，卻把身材缺陷表露無遺。原以為黑色貼身裝束有助顯瘦，但阿嬌的長裙卻反其道而行。

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▲ 換上黑色貼身裙，走路時顯出粗壯大腿。（微博圖片）

阿嬌走路時，裙擺貼著雙腿，顯出粗壯的大腿線條。在背面看，她的臀部亦顯得闊大，最嚴重是在則面的角度，除了突顯臀部，肚腩亦有如懷孕六個月一樣。相對同場的佘詩曼，對比之下令阿嬌看來更加巨型。

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▲ 在瘦削的阿佘對比下，更顯阿嬌的圓潤。（微博圖片）

不過阿嬌雖然身形發福，她的心情卻似乎比之前更好，狀態輕鬆，看來已經走出失婚的慘痛。

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▲ 粉絲眼中的阿嬌仍非常漂亮。（微博圖片）

另外，雖然阿嬌在路人的無濾鏡鏡頭下肥胖難掩，但在粉絲眼中仍然是位氣質美女。

粉絲後援會為她拍攝的角度，仍然力保不失，顎骨線條、腰身還未消失。

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