【校長專欄】父母無條件地愛護子女 校長：年輕人別吝嗇對父母的孝心

▲ 陳瑞良校長建議，別吝嗇對父母的孝心。

春雨紛紛，漫山鬱鬱蔥蔥。清明時節，也是新界宗族為春祭奔波的季節。祠堂之內，祭祀列祖，慎終追遠，彰顯的是我國百行之先的「孝道」。五月、六月，又是西方的父、母親節。你除了會買一個千層蛋糕，訂一桌自助晚餐，送一束康乃馨之外，還會用消費以外的方法表達「孝順」嗎？

《孝經》有云：「孝，天之經也，地之義也。」古時候，劉桓親嘗湯藥、王祥臥冰求鯉、黃香扇枕溫衾……你曾讀過多少篇關於「孝」的故事？《廿四孝故事》記載了古人的孝行，當中的行為或許與現代生活脫節，但是誰言寸草心，報得三春暉的「孝心」，正是維繫一個家庭，乃至一個宗族感情的核心價值，永恆且不衰敗。

我們出生以來，生活上的一切都是父母無私供養的。父母永遠愛我們：衣、食、住、行，吃、喝、玩、樂，都是無微不至的見證。無論是順境或是逆境，富有或貧窮，健康或疾病，都一直守護你，直到地老天長。母愛如水，父愛如山，如此的溫柔，如斯的深厚。父母恩千丈，教人如何可以忘恩？

真正的孝道是把孝義的行為變成你我的生活習慣。學會自律自理執拾是孝，能夠自動自覺溫習是孝；養成好行為是孝，戒掉壞習慣是孝；不使媽媽操心是孝，不惹爸爸憤怒是孝……孝是無處不在的，只在乎你會不會坐言起行。年青人啊！千萬不要貪婪父母對你無條件的愛，卻吝嗇你對父母的孝心。愛是山谷的回音，你要先唱出感人肺腑的歌聲，才會聽到綿延不絕的天籟。

陽光燦爛，杜鵑花開，盼待生活中的我們時刻能顯孝心，看到的盡是「好風景」，聽到的都是「好音韻」。

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