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【好聲好戲】龍天生跟呂良偉陳玉蓮同期出道　演戲不忘進修成榮譽學士

娛樂 18:00 2021/05/07

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熱門 MIRROR演唱會 校長專欄 好聲好戲 聲夢傳奇 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

龍天生是資深綠葉演員。

TVB現正播出的綜藝節目《好聲好戲》，受到不少讚賞，除了馮盈盈、何廣沛等藝人做配音富趣味性，坐在評判席的一班專業配音導師，亦是臥虎藏龍。當中資深演員龍天生，嚴謹之餘不失幽默，過去也曾演出不少受歡迎影視作品。

昨晚一集，眾藝員進入下一輪比賽前，須再跟配音導師上堂，其中來自德國的易宇航，雖已能講流利廣東話，但也要跟龍天生學習如何正確發音。

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不過易宇航始終是外國人，對著發音繁複的廣東話，也感十分吃力，令到龍天生也感一籌莫展，更作狀拿起鞭子要教訓對方，十分好笑。

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跟呂良偉同期出道

龍天生本來是資深演員，於1976年報導TVB藝員訓練班，翌年畢業入行，同期藝人還包括呂良偉、陳玉蓮、廖安麗等。

雖然龍天生從影多年，從未做過主角，多演小人物，但敬業樂業，做配角綠葉也十分出色。如1978年版的《倚天屠龍記》演陳友諒，亦為人記得。

龍天生跟一眾配音導演。

龍天生在90年代中也拍了不少電影，也是杜琪峯愛起用的班底，曾在其執導《審死官》、《濟公》、《鍾無艷》、《嚦咕嚦咕新年財》演出，令影迷留下深刻印象。

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不忘進修成榮譽學士

龍天生曾受訪講過，演出沒有主角配角之分，就算只有一句台詞，如講得好也等如主角的份量。

曾拍不少電影，是杜琪峯愛將。

他除任幕前，也有兼顧做幕後配音，在2012年因受到配音班學生的啟發，他決定重新讀書，雖有十多年配音教學經驗，仍到香港教育大學以兼讀形式報讀專業及職業教育榮譽學士課程，於2015年畢業。

因此今次被邀做《好聲好戲》的評審，龍天生絕對是有資格。

同場加映：尹詩沛訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

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