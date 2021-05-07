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【強制檢測】潘烈文：抗體高、檢測陰性者可縮短檢疫期　家居隔離成接種疫苗誘因

社會 10:28 2021/05/07

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熱門 MIRROR演唱會 校長專欄 好聲好戲 聲夢傳奇 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

港大公共衛生學院教授潘烈文。(資料圖片)

政府擬完成接種兩劑新冠疫苗14日後者可縮短檢疫期，港大公共衛生學院教授潘烈文今（7日）表示，不論海外抵港人士，還是因相關確診個案而被強制檢疫的人士，均要考慮其抗體是否擁有適當的水平，若抗體濃度高水平，傳播風險低，採取縮短檢疫期才較穩妥。他解釋，疫苗非百分百保護所有人，部分人亦未必有良好反應，仍有被感染的機會。

至於以加密檢測取代抗體測試，潘烈文在一個電台節目表示，抗體測試較反映現實，他解釋，已接種者若病毒數量低，即使採樣次數多亦未必能找到隱藏患者，他補充，檢測越多越好，惟配合抗體測試則多一重保障，更穩妥。他認為，若當局掌握入境人士接種疫苗的資訊，如接種疫苗的牌子、血液抗體測試、身體狀況等，縮短檢疫期亦較合理。

潘烈文表示，大廈出現變種病毒個案，全座居民需檢疫須21天的做法穩妥，指過去曾有不同大廈曾出現大規模的傳播，而且變種病毒傳染性較高，故需要減少流出社區的風險，若居民完成接種疫苗，快速測試呈陰性及抗體高濃度，則可安排家居隔離，認為是鼓勵市民接種疫苗的誘因，惟接種疫苗者仍需強制檢測。

對於有確診者疑隱瞞行蹤，潘烈文指，過去曾出現的K11等群組，都是一宗個案引發多宗病例，加上現時涉及變種病毒，如果患者瞞報，沒有披露聚會的風險亦極高。

同場加映，心理學家指兩類人易有「拖延症」，即看：

一文看清「疫苗氣泡」防疫措施，食肆須分4類營運：https://bit.ly/3xy0Jxy

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳麗娜

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