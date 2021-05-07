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【保釋奔喪】胡志偉准外出為父奔喪　高院法官批准特定條件短暫保釋

社會 10:28 2021/05/07

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胡志偉獲批准短暫外出，出席父親的私人喪禮。（資料圖片）

民主黨前主席胡志偉因涉違反《港區國安法》及未有交出BNO而被還押，他早前向懲教署申請外出為父親奔喪被拒。胡今（7日）向高等法院申請保釋，經控辯雙方商議後，律政司不反對以人道理由，批准胡短暫外出，出席父親的私人喪禮。

代表律政司的高級檢控官羅天瑋今於庭上指，今早知悉申請人放棄從法律觀點挑戰《港區國安法》的保釋條件，亦不會質疑懲教署早前拒絕申請人要求外出，因此基於人道理由，律政司一方決定不反對申請人於特定時段內，外出出席父親的私人喪禮。

羅續指，惟申請人於保釋期間，需遵守17項保釋條件，當中包括考慮到公眾安全等，有關喪禮的日期、時間及地點均不得披露，喪禮需以私人性質舉行，只准經律政司審批的家庭成員一同出席，期間申請人不得與不相關的人士溝通，以及其他《港區國安法》的標準保釋條件。

羅於庭上強調，此舉並非等於申請人適宜保釋，只是鑑於是次申請，而就特定時段作出特別安排，羅又指不會質疑懲教署原有的決定。

法官則指網民的網上號召的確對申請人不利，保安風險亦必然高，因此法官亦明白懲教署的立場，亦讚揚律政司一方的決定有同理心。法官最終批准申請人按特定條件短暫保釋外出，以出席父親的喪禮。

傳媒今早曾向主審法官杜麗冰申請報導本案的聆訊內容，包括控辯雙方商議保釋的詳情，以及申請人獲批的保釋條件，法官最初以書面回覆拒絕申請，惟兩小時後，法官再次回覆指經再次考慮後，決定批准申請。

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記者：楊詠渝

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