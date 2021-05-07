【意大利名牌】Valentino春夏最強手袋　Roman Stud經典金色大釘高調跑出

▲ Valentino的Roman Stud手袋有多款顏色和大小選擇。（攝影：黃建輝）

正所謂不認不認還須認，今天的高級時裝品牌，莫不是以銷售手袋為業績最主要的一環？一個手袋若果可以得以走紅，品牌一兩年來不愁沒有生意，當中這個案的表表者一定是來自意大利的Valentino，品牌今個春夏更一口氣推出多個不同「袋」表作，總有一個對你的胃口。

▲ 花卉圖案連身裙 $50,500、中號黑色Roman Stud手袋 $22,500。（攝影：黃建輝）

一提起Valentino的招牌「袋」表作，一定不可以不提手袋表面上滿布金色rivets的Rockstud Spike手袋。

這個手袋由品牌的兩位設計師Pierpaolo Piccioli和Maria Grazia Chiuri合力創作（後者已離開）。雖然該款手袋今天由高峰期回落到穩定期，但一直熱賣至今，可說是品牌的一個經典設計，不過，作為一位創作總監要令品牌可以繼往開來，一定要創作更出加多的手袋藉此滿足女士們的要求。

▲ 黑色喱士短袖上衣$25,500、黑色喱士短褲$23,000、紅色Valentino Garavani Atelier 03 Rose Edition細號Hobo手袋 $25,500。（攝影：黃建輝）

首先，適逢時裝界Monogram和商標再度抬頭，Valentino亦豈會怠慢，去年年初抽取品牌的V字，然後將它置於大型古銅色經拋光的橢圓金屬中央位置，然後再鑲嵌於真皮上，縫製出名為SuperVee的手袋，這個設計擺明車馬就是硬銷當時得令的商標熱潮，令好此道的女士們瞬間將它成為熱捧對象。

至於另一個Atelier系列手袋亦不遑多讓，這個手袋用一層層的真皮做出花瓣模樣，然後在高密度式的層層疊疊縫製下營造出玫瑰花盛放的樣子，配合女士們最常用和普及的Hobo Bag款式，一面世立即叫人矚目。

而這一個手袋亦因為造工非常繁複，正好用來彰顯Valentino身為高級時裝品牌中碩果僅存其中的一間Couture House，在製作Haute Couture服裝和配飾上有著登峰造極的技巧。

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最後，當然亦是今季最重要的手袋，就一定是 Valentino Garavani Roman Stud系列，創作總監Pierpaolo Piccioli向琢石建築馳名的羅馬宮致敬，將原本出現於手袋上小型的rivets改成特大的rivets。

此外，整個滿布28粒rivets的手袋用上納帕羔皮縫製，大家不要小覷看似簡單的造型，但原來每一個手袋均以逾1米的皮革縫製，均需要花上5小時方可完成，如無意外，這一個外觀更搶眼、方錐型rivets折射出光芒的Roman Stud手袋，相信是Rockstud Spike手袋後的另一個經得起時間考驗的手袋。

產品查詢：2523 8035

記者：何偉雄