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【豪宅曝光】陳曼娜婚姻失敗自強學投資致富　Manna姐住豪宅享開揚海景　

娛樂 12:43 2021/05/07

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熱門 MIRROR演唱會 校長專欄 好聲好戲 聲夢傳奇 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

陳曼娜2千呎豪宅飽覽無敵海景。

資深演員陳曼娜（Manna姐）是圈中有名的富婆，經常招呼朋友到她2千呎的海名軒豪宅聚會，而陳曼娜亦不時在個人社交媒體分享的生活照，讓網民由此一窺Manna姐的富婆生活。

近日陳曼娜上載在家中拍的照片，令超大的客廳再一次曝光。

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陳曼娜豪宅。（FB圖片）

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投資眼光獨到

於1974年入行的Manna姐曾效力麗的、亞視、無綫及HKTV。在事業起步期間卻決定與圈外人結婚，育有兒子Allen和女兒Joie，而Manna姐誕下子女後不久便與前夫離婚。

離婚後，Manna姐靠自己對股票和物業的投資眼光，漸漸成為圈中富婆。據悉她過去交易的多個單位買賣紀錄當中，從來有賺無賠，估計從中獲利至少上千萬。

在女兒Joie出嫁時，有傳Manna姐豪擲700萬元做嫁妝，非常闊綽。

海名軒為海景豪華住宅大廈。（《經濟日報》照片）

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培育子女成材

在孩子的教育上，Manna姐同樣有一手。兒子Allen分別於美國史丹福大學及哈佛大學讀醫科，現時在美國是心臟移植的外科醫生，新抱為心臟科高級護士長Amy。

女兒Joie則是美國耶魯大學的牙醫博士，於香港受聘於三間牙科診所，早年與上市公司董事Dicky，兩年前誕下女兒Kaelyn「棉花糖」，可愛的外孫女非常得Manna姐的歡心。

一對子女都是高材生。（Facebook圖片）

相識滿天下

好客的Manna姐經常招呼朋友到家中宴客，才子陶傑、胡楓、黃百鳴、吳啟明、好友林建明也是Manna姐的坐上賓客。

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閒時Manna姐經常分享生活照片，由此令網民一睹Manna姐的2千呎豪宅。

同場加映：Joe Junior訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

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