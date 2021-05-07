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【車長制服】消息：九巴龍運擬統一車長制服　恤衫設計改為Polo恤

社會 10:45 2021/05/07

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消息指九巴龍運擬統一車長制服。

九巴車長自2011年起採用綠色制服，而龍運車長則於2016年採用橙、灰主色制服款式。消息指，九巴及龍運計劃統一制服設計，並以黑、紅色為主調。新制服亦會由現時恤衫設計，改為Polo恤；制服上的公司標誌改為魔術貼設計，方便更換公司標誌。九巴正就更換制服安排，諮詢員工意見。

據九巴向車長制服問卷調查，內容提到，九巴一直留意前線員工對制服的建議，自今年年初起物色不同服飾品牌，為員工提供更優質的制服。

新制服由現時恤衫設計，改為Polo恤，加強制服透氣性，同時解決前線同事工作時處理攝衫問題。九巴和龍運車長員工制服亦會統一，並加入更換公司標誌設計。

公司早前已於各廠4月勞資會議介紹新設計，並諮詢員工代表意見，各代表對新設計反應正面及表示期待。為進一步了解各同事的意見，正進行問卷調查。

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記者：陳子謙

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