【蓋茨離婚】傳Bill Gates離婚與36歲華人傳譯員有關　事主王喆首度開腔回應

▲ 微軟創辦人比爾蓋茨（Bill Gates）與太太離婚，網傳是與36歲華人傳譯員王喆有關。

在5月3日，65歲的微軟（Microsoft）創辦人比爾蓋茨（Bill Gates）與太太梅琳達（Melinda Gates）宣布離婚，結束27年婚姻。日前有Twitter帳戶爆料，指蓋茨與一名華人女傳譯員有「不尋常關係」，消息隨即在網上被瘋傳。事主王喆其後在微博首度開腔否認傳言。

▲ 王喆現年36歲，居於美國西雅圖。（微博圖片）

綜合外媒報道，王喆現年36歲，由2015年3月開始，在「比爾和梅琳達·蓋茨基金會」（Bill & Melinda Gates Foundation）擔任傳譯員。在蓋茨宣布離婚後沒多久，網上有指她是蓋茨的出軌對象。王喆於5月5日在其微博首次回應事件，

本來覺得空穴來風會不攻自破，沒想到越傳越瘋。好好的五一假期，能讀多少本書呢，何必把時間浪費在毫無依據的謠言上。感謝大家在過去24小時裡通過私信留言給予我的關心，幫我闢謠的朋友們。

▲ 王喆在「比爾和梅琳達·蓋茨基金會」擔任傳譯員。（微博圖片）

入行9年精通多國語言

據報，王喆現時居於美國西雅圖，未婚，除了在蓋茨的基金會工作外，同時也為多個機構進行傳譯工作。她2007年畢業於美國楊百翰大學畢業，主修商業及管理經濟學。

王喆其後在蒙特利國際研究學院（Monterey Institute of International Studies）修讀傳譯，並於2012年在該學院從事傳譯工作，期間負責多個Ted大會（Ted Conference）的翻譯工作。她之後直接受聘於Ted大會，帶領團隊將內容翻譯成中文、法文、德文、日文、韓文、俄文及西班牙文。

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友人反駁謠言 指王喆是「純潔的女孩」

另外，王喆的朋友李東雷在其微博撰文，力撐朋友並不是蓋茨的出軌對象，

她叫王喆，曾經是我的同事，一個非常純潔的女孩，也是我挺佩服的一個人。我根本不相信她會去插足別人的婚姻，這是憑著我看人的直覺。

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責任編輯：王明芳