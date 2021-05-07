【檢測造假】印尼機場檢測公司重用鼻咽拭子棉花棒　去年12月開始造假近1萬名旅客受影響

▲ 印尼機場檢測出現造假事件，估計達1萬人受影響。

全球新冠肺炎疫情未止，印尼政府規定所有入境旅客須出示核酸檢測後陰性證明，並往防疫酒店進行隔離。近日印尼一間醫療公司被揭多名員工涉嫌重用鼻咽拭子棉花棒，在機場為旅客作檢測，當地警方表示已增至近1萬人受影響。

綜合外媒報道，印尼醫療公司Kimia Farma 5名職員於4月27日被捕，涉嫌清潔鼻咽拭子棉花棒後，重新包裝作檢測。警方指，該公司自去年12月一直負責北蘇門答臘省棉蘭市（Medan）瓜拉納穆國際機場 (Kualanamu International Airport)的採樣工作，至今已造假約4個月。

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直到近日有乘客反映收到錯誤的陽性檢測報告後，警方派臥底調查，終揭發事件，以違反健康及消費者條例拘捕5人。北蘇門答臘警方發言人指，涉事人員於去年12月17日開始犯案，若每天有50至100名旅客，估計受害者多達1萬人，當局目前仍繼續調查受影響人數。

當局指涉事公司透過造假賺取約12.4萬美元（約96.3萬港元）利潤，並調查部份資金是否被其中一名疑犯用來興建豪宅。

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責任編輯：羅嘉欣