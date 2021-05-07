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【MIRROR演唱會】12子跳唱《ASAP》+《Warrior》　MIRROR演唱會歌單全面睇

娛樂 11:10 2021/05/07

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熱門 MIRROR演唱會 校長專欄 好聲好戲 聲夢傳奇 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

MIRROR一連6場的《MIRROR ONE & ALL LIVE 2021》演唱會昨晚（6日）開鑼。（越玲瓏 攝）

MIRROR一連6場的《MIRROR ONE & ALL LIVE 2021》演唱會在5月6日在九展開鑼，12位成員陳瑞輝（Frankie）、王智德（Alton）、楊樂文（Lokman）、邱士縉（Stanley）、江𤒹生（Anson Kong）、柳應廷（Jer）、陳卓賢（Ian）、盧瀚霆（Anson Lo）、李駿傑（Jeremy）、呂爵安（Edan）、姜濤（姜B）和邱傲然（Tiger）整晚勁歌熱舞，令全場尖叫聲四起，一眾鏡粉都看得十分投入。

【MIRROR演唱會】花姐入場獲觀眾歡呼　成員騷肌派福利全場尖叫

（越玲瓏 攝）

歌單：

  • 序曲
  • 《ASAP》（MIRROR）
  • 《Warrior》（MIRROR）
  • 《黑之呼吸》（Anson Kong）
  • 《紅蓮華》（Anson Kong）
  • 《B.M.G.》（Anson Lo／Edan／Jeremy／Stanley／姜濤）
  • 《Lady Killer》（Anson Lo／Edan／Jeremy／Stanley／姜濤）
  • 《查理》（Ian）
  • 《DWBF》（Ian）
  • 《另一個諾貝爾╳亞特蘭提斯》（Ian＋姜濤）
  • 《鐵幕誘惑》（Alton／Anson Kong／Frankie／Lokman／Tiger）
  • 《有效日期》（Alton／Anson Kong／Frankie／Lokman／Tiger）
  • 《E先生連環不幸事件》（Edan）
  • 《香港地》（Edan＋Lokman）
  • 《天台飛人》（Lokman）
  • 《迴光物語》（Anson Kong／Anson Lo／Ian／Jer／姜濤）
  • 《蝸牛》（Anson Kong／Anson Lo／Ian／Jer／姜濤）
  • 《鯨落》（Anson Kong／Anson Lo／Ian／Jer／姜濤）
  • 《蒙著嘴說愛你》（Anson Kong／Anson Lo／Ian／Jer／姜濤）
  • 《神隊友》（Anson Kong／Anson Lo／Ian／Jer／姜濤）
  • 《裙下之臣》（Stanley）
  • 《白玫瑰》（Frankie）
  • 《Monster》（Jeremy）
  • 《大熱》（Tiger）
  • 《24個比利》（Anson Lo）
  • 《EGO》（Anson Lo ＋ Jer）
  • 《純金打造》（Jer）
  • 《狂人日記》（Jer）
  • 《給自己的信》（MIRROR）
  • 《我們都是這樣長大的》（MIRROR）
  • 《幸福之歌》（MIRROR）
  • 《一秒間》（MIRROR）
  • 《蓮》（姜濤）
  • 《精舞門》（姜濤）
  • 《Master Class》（姜濤）
  • 《二五仔》（Talk）（Alton）
  • 《新世紀福音戰士》（Alton）
  • 《IGNITED》（MIRROR）
  • 《Reflection》（MIRROR）

【MIRROR演唱會】直擊瘋狂鏡粉逼爆九展　哪位成員應援聲勢最浩大【多圖】

（越玲瓏 攝）

ENCORE：

  • 《選擇困難》（MIRROR）
  • 《Happy》（MIRROR）
  • 《Kiss Kiss Kiss》（MIRROR）
  • 《Sugar Baby》（MIRROR）
  • 《One and All》（MIRROR）

記者：梁樂欣

同場加映：陳卓賢專訪

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