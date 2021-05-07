【MIRROR演唱會】12子跳唱《ASAP》+《Warrior》 MIRROR演唱會歌單全面睇【有片】
娛樂 11:10 2021/05/07
MIRROR一連6場的《MIRROR ONE & ALL LIVE 2021》演唱會在5月6日在九展開鑼，12位成員陳瑞輝（Frankie）、王智德（Alton）、楊樂文（Lokman）、邱士縉（Stanley）、江𤒹生（Anson Kong）、柳應廷（Jer）、陳卓賢（Ian）、盧瀚霆（Anson Lo）、李駿傑（Jeremy）、呂爵安（Edan）、姜濤（姜B）和邱傲然（Tiger）整晚勁歌熱舞，令全場尖叫聲四起，一眾鏡粉都看得十分投入。
【MIRROR演唱會】花姐入場獲觀眾歡呼 成員騷肌派福利全場尖叫
歌單：
- 序曲
- 《ASAP》（MIRROR）
- 《Warrior》（MIRROR）
- 《黑之呼吸》（Anson Kong）
- 《紅蓮華》（Anson Kong）
- 《B.M.G.》（Anson Lo／Edan／Jeremy／Stanley／姜濤）
- 《Lady Killer》（Anson Lo／Edan／Jeremy／Stanley／姜濤）
- 《查理》（Ian）
- 《DWBF》（Ian）
- 《另一個諾貝爾╳亞特蘭提斯》（Ian＋姜濤）
- 《鐵幕誘惑》（Alton／Anson Kong／Frankie／Lokman／Tiger）
- 《有效日期》（Alton／Anson Kong／Frankie／Lokman／Tiger）
- 《E先生連環不幸事件》（Edan）
- 《香港地》（Edan＋Lokman）
- 《天台飛人》（Lokman）
- 《迴光物語》（Anson Kong／Anson Lo／Ian／Jer／姜濤）
- 《蝸牛》（Anson Kong／Anson Lo／Ian／Jer／姜濤）
- 《鯨落》（Anson Kong／Anson Lo／Ian／Jer／姜濤）
- 《蒙著嘴說愛你》（Anson Kong／Anson Lo／Ian／Jer／姜濤）
- 《神隊友》（Anson Kong／Anson Lo／Ian／Jer／姜濤）
- 《裙下之臣》（Stanley）
- 《白玫瑰》（Frankie）
- 《Monster》（Jeremy）
- 《大熱》（Tiger）
- 《24個比利》（Anson Lo）
- 《EGO》（Anson Lo ＋ Jer）
- 《純金打造》（Jer）
- 《狂人日記》（Jer）
- 《給自己的信》（MIRROR）
- 《我們都是這樣長大的》（MIRROR）
- 《幸福之歌》（MIRROR）
- 《一秒間》（MIRROR）
- 《蓮》（姜濤）
- 《精舞門》（姜濤）
- 《Master Class》（姜濤）
- 《二五仔》（Talk）（Alton）
- 《新世紀福音戰士》（Alton）
- 《IGNITED》（MIRROR）
- 《Reflection》（MIRROR）
【MIRROR演唱會】直擊瘋狂鏡粉逼爆九展 哪位成員應援聲勢最浩大【多圖】
ENCORE：
- 《選擇困難》（MIRROR）
- 《Happy》（MIRROR）
- 《Kiss Kiss Kiss》（MIRROR）
- 《Sugar Baby》（MIRROR）
- 《One and All》（MIRROR）
記者：梁樂欣
同場加映：陳卓賢專訪