【藝術家品】Fornasetti百年意大利殿堂家品　復古女伶像吸引Louis Vuitton邀合作

▲ 過百年歷史的意大利家居品牌FORNASETTI，香港比較少入引入其大型的傢俬，圖中這椅子可以在品牌的官方網站找出得到。（圖片品牌網站）

意大利的米蘭傢俬展是每年盛事，來自四方八面家居品牌都會在這傢俬之都同場比拚，而意大利本身亦有不少殿堂級的家品品牌，擁有過百年歷史的FORNASETTI是當中的表表者，品牌產品上那富古典味的圖案，至今仍在市場上只此一家。

無論是來自哪個範疇的品牌，如果他們擁有百年高齡而仍然能夠在市場上屹立不倒，想必其設計或品質上只此一家，難以取代。

▲ 今年秋冬Louis Vuitton女裝系列找來FORNASETTI合作，可見在不少設計師心目中，FORNASETTI是經典中的經典。（圖片品牌網站）

FORNASETTI的好，包括了以上元素外，更得到多位當代著名的時裝設計師所認同，就好像Comme des Garcons的設計師Rei Kawakubo和Louis Vuitton的女裝設計師Nicolas Ghesquiere，便曾將品牌標誌性的圖案移植於服裝和手袋當中。

由此可見，FORNASETTI的地位已經超越了家品範疇，成為設計界一個足可以留世的名字。

至於說到品牌的歷史，FORNASETTI由Piero Fornasetti於50年代創立，多才多藝的他集書籍設計師、畫家、雕塑家、印刷師傅和收藏家等身分於一身，他生前一直致力不同的創作，據說作品多達11,000件。在創作上，Piero從古典建築和裝飾性的圖案上啟發，然後再融合太陽、月亮和不同類型的動物於其中。

▲ FORNASETTI的靈感女神Lina Cavalieri，她是19世紀的意大利歌劇明星，被譽為世上最美的女人，品牌產品上所有女性面孔都源出自她。（網上圖片）

而有一點不得不提的是今天在產品Tema e Variazioni系列上廣泛出現的女性圖案，正是一位來自19世紀的意大利歌劇明星Lina Cavalieri。

這一位女伶在當時被譽為世上最美的女人，曾經與俄羅斯王子秘密結婚，可惜在第二次世界大戰期間，她在住所被炸彈擊中而離世。而Piero因為一次在雜誌中看到Lina的照片而對她著迷，自1952年後便孜孜不倦將她的樣子出現於他設計的作品中，自此成為辨識FORNASETTI的一個不二印記。

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今天FORNASETTI已經由Piero的兒子Barnaba Fornasetti所繼承，父親的作品亦全放在位於米蘭的大宅中，Barnaba亦決心讓父親的作品延續下來，將父親手稿重製或複刻移植於日常家用品中。在作品上為了配合當代的審美眼光，更在平面的產品上創造出立體效果。

當中最熱賣的就一定是搪瓷碟子，不少意大利的富裕家庭，甚至會一口氣購上數十隻不同圖案的碟子然後掛在牆上以當畫作，由此可見FORNASETTI在意國的入屋程度和地位。

產品查詢：Lane Crawford（2118 2288）、www.yoox.com

記者：何偉雄