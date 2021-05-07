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【MIRROR演唱會】花姐完騷讚MIRROR　Do姐捧場鏡粉Like爆：出心出力支持後輩【多圖】

娛樂 12:13 2021/05/07

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熱門 MIRROR演唱會 校長專欄 好聲好戲 聲夢傳奇 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

花姐完Show後在社交平台向MIRROR「示愛」。

樂壇人氣爆燈男子組合MIRROR，在昨晚（5月6日）起於九展舉行一連6場的演唱會，場外滿佈粉絲應援物，場內有12子唱出《ASAP》、《Warrior》及《IGNITED》等歌曲焫著全場，第一晚演出正式順利完成。

【MIRROR演唱會】12子跳唱《ASAP》+《Warrior》　MIRROR演唱會歌單全面睇

MIRROR經理人花姐向12子「示愛」。（Instagram圖片）

花姐覺仍有進步空間

MIRROR經理人花姐（黃慧君）在完Show後亦分享後台合照，並稱讚MIRROR的努力及展望未來5日演唱會成功：「終於完成第一場，今日未算完美，明天努力！MIRROR辛苦你地，love u」而MIRROR眾人也在花姐的IG post下留言比心示愛，網民都大讚好有愛兼Like爆！

不少作為「鏡粉」的網民也在花姐IG下留言感激她的付出：「睇到喊，見到有夢想嘅人，只要努力，一步一步去實現自己的夢想！令人好振奮！令人好感動！」、「第一場嘅不完美，才是最完美，就是MIRROR嘅進步空間good show」、「加油！香港人值得擁有屬於香港人嘅偶像！」

【MIRROR演唱會】直擊瘋狂鏡粉逼爆九展　哪位成員應援聲勢最浩大【多圖】

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Do姐現身捧場

演唱會首場亦有另一位「姐級人馬」捧場，就是作為ViuTV對台TVB的Do姐鄭裕玲。Do姐曾露個人生活習慣很早便睡覺，但昨晚就親身捧場MIRROR，網民都大讚好有心：「Do姐唔訓都追星」！

Do姐一直身體力行支持新人。（Instagram圖片）

Do姐亦在社交平台貼出與12子在後台的合照，並讚演出好看：「昨晚看了mirror 演唱會首場！好睇！多謝邀請！」有人就讚Do姐一直出心出力支持香港演藝圈後輩，難怪在現場的她亦非常受「鏡粉」歡迎。

【MIRROR演唱會】鏡粉必搶演唱會周邊產品 齊集4款紀念品共1068元【內附詳情】

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同場加映：郭富城專訪

撰文 : TOPick 柴犬出動

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