【悲痛欲絕】難接受父親染疫死亡火化　女兒跳火堆「陪葬」悲喊：你走了我怎麼辦

▲ 父親染疫死亡火葬，女兒悲痛欲絕中途跳火堆「陪葬」。

印度新冠肺炎疫情失控，截至5月5日單日新增41萬個案。日前當地一名父親染疫死亡安排火葬，其34歲女兒疑悲痛欲絕，在火葬中途突然跳進火堆，其姊立刻將她拉出並送往醫院。醫生指，她全身至少7成燒傷，仍在搶救中。

綜合外媒報道，73歲老伯Damodardas Sharda因染疫送院接受治療，但因病情太重最終不治離世。院方按既定程序，將遺體交回家屬火葬。

火化時，老伯三個女兒中最小的Chandra Sharda突然情緒激動，跳入燃燒中的火堆，姐姐見狀馬上衝前把她拉出，並轉送至醫院搶救。經診治後，醫生指她全身皮膚逾七成燒傷，目前情況嚴重。

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當地警官表示，逝去老伯的妻子也在不久前去世。另外，Chandra Sharda跳進火堆前亦曾喊：「爸爸你是我的一切，你走了我怎麼辦？」

有出席火葬儀式的人士透露，Chandra Sharda與父親的關係非常好，估計她無法承受喪父之痛，情緒崩潰投身火海中。

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責任編輯：羅嘉欣