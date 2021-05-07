【親子好去處】大館當代美術館家庭日隔周日舉行　工作坊連結藝術展親子齊參與【內附連結】

▲ 大館當代美術館家庭日將為大家帶來別開生面的美術館親子活動。（本報資料圖片）

要讓小朋友了解當代藝術，看似深奧，參與藝術館的家庭日活動，會否是不錯的選擇。大館當代美術館家庭日將為大家帶來別開生面的美術館親子活動。當中包括親子藝術導賞團及工作坊，除可參觀展覽中的部分藝術品，也包括表演、裝置藝術及影像。

參加者將可透過活動小冊子、參與討論、了解視覺藝術元素和認識當代藝術，當中的藝術工作坊更可讓家長與一位5歲或以上小朋友一同參與。

「墨線造景」藝術工作坊

這個與MUDWORK聯合舉辦的工作坊，取材自「墨城」展覽內水墨的概念，會利用木材製作小朋友專屬的墨斗，完成後使用墨線及紙樣，在木板上繪製城市風景，完成獨特新穎的水墨作品。

▲ 「墨線造景」藝術工作坊。（大館提供）

「推推怪獸」藝術工作坊

工坊作與詹昫嵐及方韻芝聯合舉辦，小朋友透過「收藏家」遊戲收集素材，利用遊戲中獲得的不同材質的物料組裝起來，製作成推推怪獸。透過遊戲、收集及組裝的過程認識藝術家夏碧泉先生的藝術實踐。

按此預約：大館當代美術館家庭日

▲ 大館當代美術館家庭日設有親子工作坊。（大館提供）

日期：5月9日-7月25日（11am–5pm，隔周日舉行）

地點：賽馬會藝方E倉低層

費用：$80（每節活動）

備註：如遇特殊情況，工作坊將改為綫上進行或取消。

記者：李越樺