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【愛文芒開季】一田超巿開售愛文芒每盒350元6個限售百盒　台灣第一品牌盧家芒果開季抵港

休閒消費 12:03 2021/05/07

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台灣愛文芒開季啦！(品牌提供)

繼早輪台灣金鑽鳳梨搶購熱潮後，踏入5月又輪到港人至愛的水果名物愛文芒開季了。當地公認的人氣品牌枋山盧家芒果，不僅縣政府、觀光局均推薦，還不時在網絡可發現他們品嘗或推介盧家芒果的相片。

盧家芒果的此品牌的獨特之處，首先是種有逾2,000棵芒果樹，座落於屏東枋山的山谷盤地，並擁有著名的氣候「落山風」，落山風雖會給人頗多的不便，卻因此自然現象令地表乾燥，反使芒果的產期提早。而乾燥的土地，讓果實無法吸收過多的水分，又因熱風常吹，溫度提高，早晨的露水減少，造就了這裏的芒果味道帶迷人的果香和獨特的甜味。

盧家芒果首創使用牛奶有機肥去栽培果樹，令芒果帶有幽幽的牛奶香。(品牌提供)

品牌並首創使用牛奶有機肥去栽培果樹，令芒果帶有幽幽的牛奶香。除此之外，為了讓每顆芒果果實營養飽滿，一枝花柄只留下一顆芒果，讓營養都能讓芒果完全吸收，甜度最高可達 21 度。品牌堅持不使用催熟藥劑，讓芒果自然熟成，降低用藥，每天現採，當天配送出口。

不使用催熟藥劑，讓芒果自然熟成。(品牌提供)

盧家芒果現正式開季，由5至6月下旬都是最佳的品嘗期。今年首100盒初摘盧家芒果於即日於各家一田超市分店開售，售價為$350/盒，平均6個，之後的售價約$398/禮盒裝6個、2.5千克及$558/大盒裝約15個、5千克。

詳情查詢︰9588 5536

記者：郭秀芳

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