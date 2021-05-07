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【場地單車國家盃】李慧詩相隔14個月再戰國際賽　冀主場出擊爭取前3名

社會 11:47 2021/05/07

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李慧詩相隔14個月再戰國際賽。（單車總會提供）

新冠肺炎疫情下，香港一整年未舉行國際體育賽事。單車總會早前宣布，第一屆國家盃場地單車賽（香港站）將於5月13至16日在將軍澳單車館閉門舉行。港隊將派出2男3女車手參賽，其中「牛下女車神」李慧詩（Sarah） 更事隔14個月後再戰國際賽事，表明藉此為東京奧運寓賽於操，目標今次比賽入前3名。

Sarah自去年3月於德國世界場地單車錦標賽贏得一面銅牌後就未有正式出賽。她接受賽會訪問時表示，今次賽事在沒有現場觀眾的環境下舉行，讓她們為奧運作綵排預演。希望可以在國家盃的爭先賽及凱林賽，爭取入前3名。今次是首次團體競速賽以3名女車手作賽，希望都可以躋身前8。

是次賽事是以「安全氣泡」形式下進行，據悉目前約有100名車手參賽包括海外選手，惟因印度屬極高風險地區，故港府不允入境，故比賽沒有印度隊參賽。外隊抵港後先在機場接受病毒檢測，其後會入住大會指定酒店將軍澳holiday Inn。

賽會已包下整間酒店作賽事用途，選手在比賽期間每兩日檢測一次，入住酒店後除了到單車館比賽及訓練，其他時間都只能留在房中，而來往場館亦會乘坐大會安排的巴士。

香港隊運動員名單及參賽項目

  • 李慧詩（女）：爭先賽、凱林賽、團體競速賽
  • 李海恩（女）：爭先賽、凱林賽、計時賽、團體競速賽
  • 楊礎搖（女）：團體競速賽
  • 羅子駿（男）：爭先賽、凱林賽、計時賽
  • 杜棹熙（男）：爭先賽、凱林賽

港府推3階段「疫苗氣泡」放寬防疫措施，按此即看。 

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳子謙

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