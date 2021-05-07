【色魔落網】22歲男子非禮10名女學生被捕　涉跟蹤至人少地方撫摸受害人大腿手臂

▲ 警方昨日拘捕涉嫌非禮的男子。（曾秋文攝）

警方在秀茂坪拘捕一名22歲點心師傅，涉嫌在區內非禮10名中學女生。一名迷戀校服裙女生色魔前日（5日）於秀茂坪區先後非禮10名中學女生，其中2人回家告知家長報警，警方鎖定目標男子後昨日（6日）成功將色魔拘捕。

▲ 警方昨日拘捕涉嫌非禮的男子。（曾秋文攝）

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秀茂坪警區刑事調查隊第5隊督察譚樂恩表示，受害人在秀茂坪順天邨天橋遭非禮，警方接報後展開調查並鎖定一名懷疑與案有關男子，至昨日（6日）在區內將其拘捕。他涉嫌「非禮」罪現正被扣查。

譚樂恩指出，涉案男子專擇穿著校服裙的中學女生落手，會在放學後對目標跟蹤，待到人少的地方上前撫摸女生大腿和手臂，涉嫌在前日共非禮10名女生（15至16歲），犯案地點分別在順天邨和秀茂坪邨商場。譚呼籲如有受害人曾被相同手法非禮，請盡快致電36616250與調查人員聯絡。

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記者：曾秋文