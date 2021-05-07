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【新冠肺炎】消息：新增不明源頭個案設疫情記者會　食衞局下午公布最新檢疫安排

社會 12:53 2021/05/07

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熱門 MIRROR演唱會 校長專欄 好聲好戲 聲夢傳奇 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

今日設疫情記者會，料公布華大基因一名職員確診個案。

本港確診個案維持低水平，不過變種病毒流入社區仍有隱憂，消息指今日（7日）新增本地不明源頭個案，今日設疫情記者會，料公布華大基因一名職員確診個案。另外食物及衞生局局長陳肇始將於3時公布最新檢疫安排。

自變種新冠病毒上月中起入侵本港社區，港府將相關個案所居大廈全部住戶撤離檢疫21天，至今已逾千戶受影響；消息指，港府最快今日公布，若市民已完成接種2劑新冠疫苗及14日後，將可縮短檢疫期。詳情即看：【下一頁】

因為變種病毒流入社區，多幢大廈居民須強制檢疫21日。

另外，港大公共衛生學院教授潘烈文今（7日）表示，不論海外抵港人士，還是因相關確診個案而被強制檢疫的人士，均要考慮其抗體是否擁有適當的水平，若抗體濃度高水平，傳播風險低，採取縮短檢疫期才較穩妥。他解釋，疫苗非百分百保護所有人，部分人亦未必有良好反應，仍有被感染的機會。詳情即看：【下一頁】

同場加映，拖延症可能是反映心理壓力?

一文看清「疫苗氣泡」防疫措施，食肆須分4類營運：https://bit.ly/3xy0Jxy

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：伍瑋瑋

 

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