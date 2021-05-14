【超市大搜查】牛奶添加劑愈多營養價值愈低 一文看清50款無添加劑牛奶名單

▲ 牛奶添加劑愈多營養價值愈低，一文看清47款無添加劑牛奶名單。

不少家長均會購買牛奶予孩子飲用，牛奶產品添加劑愈少愈好，TOPick搜羅市面22間品牌所售的60款牛奶類產品，按標籤所列，發現50款不含添加劑的牛奶產品，包括深受家長和小朋友歡迎的「維記」脫脂高鈣牛奶飲品、「雀巢牛奶公司」鮮牛奶及「十字牌」鮮牛奶等。

TOPick檢視市面60款牛奶產品中，其中有13款牛奶產品含至少1種添加劑，最多達8種；另50款牛奶產品無添加劑不損營養價值，如以種類來區分，全部品牌的「鮮牛奶」都不含添加劑，而其餘種類例如「高鈣低脂」或「脫脂高鈣」都有可能含添加劑。

如以品牌計算，滋味、明治、澳洲保利、澳洲哈維、黑白、佳之選等16個品牌生產的各種牛奶產品都不含添加劑。

點擊下圖即睇不含添加劑牛奶產品

▼ 點擊圖片放大 +12 +11

其他不含添加劑牛奶產品

▼ 點擊圖片放大 +14 +13

其他不含添加劑牛奶產品

▼ 點擊圖片放大 +19 +18

部分食物添加劑會引致腸發炎

中大在2017年發表世界首份有關炎症性腸病在全球的發病率及流行率的報告，研究團隊指，海外初步研究發現食物添加劑Carboxymethyl Cellulose（CMC，即E466）及Polysorbate 80（P80，即E433）會引致腸發炎。

中大醫學院內科及藥物治療學系教授黃秀娟早前表示，海外已有初步研究發現食物添加劑，或增患克隆氏症這種炎症性腸炎風險，而實驗鼠進食添加劑後腸內有克隆氏症的發炎症狀。

她強調，並非叫兒童完全不要吃，但不要飲用過多，有些兒童日日飲，如本身基因已有問題，就更容易發病。

腸胃及肝臟科專科醫生姚志謙表示，暫未證據顯示以上添加劑會為人體帶來甚麼影響，但含添加劑的牛奶的營養價值，一般較純鮮奶為低，

視乎不同人的需要與經濟考慮，鮮奶營養價值較高但容易過期，售價亦可能較貴。

他建議，如特別要減重或控制體重需要人士，選擇脫脂奶為佳，可避免身體吸取過脂肪致膽固醇過高問題。

營養師：5歲以上宜選低脂奶品

營養師周詠苑表示，全脂奶類熱量及脂肪高，尤其飽和脂肪高，會增加肥胖及高膽固醇等心血管問題的風險；對於5歲或以上的孩子及成年人，均建議選擇低脂奶品類，包括低脂奶、低脂芝士、低脂乳酪等。

她又稱，即使是過瘦需增磅的孩子，都不應以全脂奶去谷肥他們，高脂肪食物反會令孩子感覺飽滯甚至肚瀉，無助增磅；相反，宜每日飲用2至3杯低脂奶，以增加整體蛋白質及熱量的攝取。

同場加映：零食含E仔添加劑影響專注力 營養師分享「超級食物」食出專注力

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊：https：//bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周三晚上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

TOPick登陸MeWe啦：https：//mewe.com/p/topick

責任編輯：王明芳