【MIRROR演唱會】姜濤陳卓賢穿McQueen印花西裝　AL霸氣露腹肌撑本地設計師【內附多圖】

▲ MIRROR一連6場的《MIRROR ONE & ALL LIVE 2021》演唱會昨晚正式開催，各位鏡粉欣賞歌藝舞藝之餘，也要一睹12子的行頭啊。

萬眾期待MIRROR一連6場的《MIRROR ONE & ALL LIVE 2021》演唱會，昨晚正式在九展開催。由昨晚到起現在，網絡中幾乎被MIRROR和ERROR全面洗版，可以想像得到這兩隊一脈相承的組合有多厲害，至於當晚MIRROR一行12人穿甚麼服裝，立即帶大家睇睇。

▲ 演唱會開鑼，一行12人穿上Kit Wan Studios設計的戰衣。（圖片由品牌提供）

▲ 姜濤穿上Valentino白恤衫和腳踏Giuseppe Zanotti白球鞋。（圖片由品牌提供）

開幕：本地設計 + 挪威品牌Kit Wan Studios

演唱會一開鑼，一行12人的MIRROR，齊齊穿上香港及挪威時裝品牌Kit Wan Studios的設計，據知品牌曾為張敬軒設計過演唱會設計造型。至於今次造型概念融入品牌招牌的機械視覺效果，讓MIRROR成員以戰士造型，配合序曲《ASAP》打開序幕。

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姜濤、陳卓賢：Alexander McQueen西裝

MIRROR兩位人氣最厲害的成員，先後在演唱會單飛出場。姜濤穿上的黑白色X-ray印花西裝，原來出自英國時裝品牌Alexander McQueen手筆。

至於同樣擁有大量fans的陳卓賢（Ian）亦不遜色，亦穿上該品牌的trompe-l'œil紅色印花圖案孖襟西裝。

▲ Anson Lo穿本地時裝設計師Rickyy Wong的服裝。（圖片由品牌提供）

呂爵安、盧瀚霆、楊樂文：本地設計 Rickyy Wong

肯定在6月全港首部BL電視劇《大叔的愛》出街後大爆的呂爵安（Edan）、盧瀚霆（Anson Lo）和楊樂文（Lokman），亦不遜色，今次他們穿上本地時裝設計師Rickyy Wong的服裝。

Edan穿上黑色satin西裝，面料帶光澤效果，再配以白色絲質闊身肩帶和及地長腰帶，猶如禮服般高貴的拖尾，以鋼琴自彈自唱《E先生連環不幸事件》。

Anson Lo穿上紅色satin西裝霸氣登場，V領開胸及露腰的剪裁盡顯他的健身成果，然後大唱《24個比利》及《EGO》兩首舞曲。

至於Lokman則以一身彩色的西裝配合型格的街舞登場，與Edan同台演唱《香港地》。

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唱《Ignited》：Dolce & Gabbana + Giuseppe Zanotti

這一次MIRROR演唱會，可說是集本地和外國設計師的服裝於一身，12人唱《Ignited》是穿的是Dolce & Gabbana的黑色西裝，至於素來和MIRROR合作無間的意大利鞋王品牌Giuseppe Zanotti，舞台上的球鞋和皮靴，幾乎盡是來自他的出品呢。

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記者：何偉雄