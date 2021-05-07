【酒店優惠】粵海華美灣際住宿網上預訂55折　歎不限時日式涮涮鍋+刺身壽司放題【內附連結】

▲ 壽司刺身等精緻料理，任點任食。（相片由酒店提供）

長假期剛過去，下一個長假期看似遙遙無期，香港人需要地方充電減壓，Staycation正好抖一抖鬆一鬆。粵海華美灣際酒店由即日起至6月30日，推出性價比極高的「華美四重奏」 Staycation， 透過網上預訂可享低至55折優惠，人均$444起即可獲免費升級客房至卓越碧海雙人大房及「銀座神樂屋」不限時日式涮涮鍋、刺身壽司任食放題，再送精美果酒及多款日韓零食。

▲ 粵海華美灣際酒店推超值Staycation，不限時日式涮涮鍋加刺身壽司放題人均$444。（相片由酒店提供）

優惠為逢星期一至四，兩位成人$888（原價$1,500）；星期五至日、公眾假期及前夕，兩位成人$938 （原價$1,700）；任何時候小童（1-11歲及身高不超過140cm）$220連一張加床，及品嘗不限時日式涮涮鍋放題。

▲ 套餐會提供牛味濃厚且富含大理石紋油花牛肉，令人食指大動。（相片由酒店提供）

套餐包括60種優質食材：豚肉、羊肩肉片、牛肩胛肉眼、日式料理、壽司刺身等精緻料理。當中牛肩胛肉眼肉質精瘦柔嫩，牛味濃厚且富含大理石紋油花，放下鍋輕輕一涮便可享受其鮮嫩肉質。5款湯底任君選擇，包括經典豆乳湯、壽喜燒、昆布湯底、雞白湯及韓式味噌火鍋湯底。

▲ 透過網上預訂入住更送精美零食福袋，包含精選果酒及多款日韓零食。（相片由酒店提供）

網上預訂入住送精美零食福袋及幸運抽獎，有機會贏得免費住宿一晚。

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記者：周美好