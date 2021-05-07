七仙羽落鋪做譚仔姐姐　《小薯茄》成員程人富：視七師傅為女神

▲ 七師傅與網紅程人富。

譚仔雲南米線 (譚仔) 早前邀請到七仙羽師傅為母親節限定的「蟲草花雞卷米線」拍宣傳片，短片以七師傅到譚仔見工為故事主題，短片成網民熱話，已超過20萬點擊率。



七師傅在昨日（5月6日）更到譚仔海港城分店進行培訓，而她招待的首名顧客便是網紅《小薯茄》成員程人富。

化身成譚仔姐姐實習生的七仙羽一聽到程人富現身試食，即秒速到場熱情款待，幽點地說：「他是我的『情』人富，我真的很欣賞他，一直向自己的音樂夢去追，我很記得他曾說不要做夢，直接去追吧！說得非常有意思。」

程人富聽罷表現尷尬，臉紅紅回應七師傅：「我覺得定立了目標，不論有多困難，都要做好每一天，向著目標前進。」





程人富以啡色鬈毛髮型現身，令人眼前一亮，對於七師傅的熱情招待讚不絕口：「七師傅好sweet，服務態度又好，如果每日都聽到七師傅講的譚仔話就好幸福，就算一年吃足365日，一日吃足三餐，我溫馨得感到心甜！」



此外，七師傅為人富送上譚仔母親節10天限定蟲草花雞卷米線送暖補身。

程人富再賣口乖笑言七師傅親手送來的，是最鮮甜美味：「七師傅真人比上鏡還要美，我估不到她會為我送上這份『暖』，我吃得份外鮮甜美味，甜到入心，我一定在母親節帶媽媽前來品嚐，令她感受那份甜，我視七師傅為女神。」