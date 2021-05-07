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【父兼母職】母親節前夕收女兒感謝信　單親爸爸流下男兒淚︰莫名的感動

育兒經 13:18 2021/05/07

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熱門 MIRROR演唱會 校長專欄 好聲好戲 聲夢傳奇 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

台灣一名單親爸爸在母親節前，收到女兒送給他的感謝信。

今年5月9日是母親節，子女會趁這個日子答謝偉大的媽媽。不過，父兼母職的爸爸同樣值得重視，台灣一名單親爸爸最近在社交媒體上，分享自己在母親節前夕收到女兒送給他的感謝信，令他非常欣慰。網民閱讀後大受感動，認為爸爸的一切辛苦都值得了。

手寫信畫父女溫馨景象

該名台灣單親爸爸於本周二（4日）在facebook群組「爆廢公社」，問群組內「有沒有單親爸爸」，表示「看到這張，莫名的感動！」他上載了女兒在母親節前送的一封手寫信，只見畫有父女二人，中間還有一個心心。女兒寫上︰

親愛的爸爸：父親節快樂，爸爸謝謝您每天載我們去上學，謝謝您幫我們煮好多好好吃的飯，謝謝您陪我玩玩具，祝你平平安安。

女兒的手寫信畫有父女二人。（「爆廢公社」fb圖片）

這位爸爸公開女兒給他的信件，感動之餘，也希望與一眾單親爸媽分享，在育兒路上彼此勉勵，他更提早祝願網民母親節快樂。不少網民都跟著分享孩子送的無價寶︰

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網民︰爸爸也可以過母親節

不少網民都被這則帖文感動，有感爸爸一切辛苦都值得了，留言「單親爸爸身兼母職辛苦了」、「爸爸也可以過母親節」、「單親可以過兩個節，母親節和父親節」、「好貼心的女兒」、「小孩單純的心思好可愛」。有網民笑言「這張手畫圖修圖修很大，腿太長了！」爸爸幽默回覆，女兒說喜歡大長腿。

此外，不少單親爸媽分享收到子女禮物的反應，點擊看他們的窩心故事︰

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責任編輯：王明芳

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