【封區檢測】柴灣興華邨豐興樓封區15小時仍未解封　區議員料居民或須隔離檢疫

▲ 柴灣興華邨豐興樓封區15小時仍未解封。（資料圖片）

政府昨晚（6日）9時起將柴灣興華（二）邨豐興樓列受限區域，大廈內的人士須留在其處所接受強制檢測，目標是今日（7日）上午約7時左右完成行動，惟至今已「封區」15小時仍未解封。香港東區區議會主席兼翡翠選區議員黎志強指，仍未收到當局最新指示，但相信至今仍未解封豐興樓，或再有初步確診個案，當局或正考慮居民檢疫安排，「成數都好高」。

黎志強示，豐興樓自1976年落成，大廈約有266戶，涉約1,000人，當中約四分一居民屬長者或退休人士。大廈自5月4日起列入強檢範圍，而昨晚封區後不少居民已到樓下進行檢測，目前當局正派人上樓尋找未做檢測的居民，相信只涉及少量人士。

政府過去在處理變種病毒確診個案時，均會在封區後，安排居民撤離檢疫21日。黎志強指，已提醒居民有心理準備，提早執拾行李，但認為若全幢檢疫21天會對居民影響甚大，特別是長者或上班人士，認為檢疫14天加7天家居檢疫的安排較為合理。

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記者：陳子謙