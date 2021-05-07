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【恐怖新抱】不滿同住奶奶不幫忙湊孫　新抱放老鼠藥硫酸3度毒害奶奶入獄4年

親子 13:09 2021/05/07

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內地有新抱因不滿同住的奶奶不幫忙湊孫，3度落毒企圖殺害奶奶。

正所謂「相見好，同住難」，更何況是婆媳同一屋簷下。在內地有新抱因不滿同住的奶奶，沒有幫忙湊孫而動殺機，3度在飯菜和食水落毒企圖殺害奶奶。奶奶因感到不適前往醫院求診揭發事件，新抱最終被判入獄4年。

不滿奶奶未有幫手湊孫3度落毒

綜合內媒報道，江西省崇仁縣一位44歲鄺姓新抱，丈夫長期在外地工作，家中只有她、孩子和彭姓奶奶同住。然而兩婆媳關係欠佳，不但會分開吃飯，亦甚少交談。鄺婦亦不滿奶奶不幫忙做家務和照顧孩子，最終萌生殺機。

在去年10月，鄺婦購買老藥鼠後，倒入奶奶的飯菜中，然而奶奶吃飯後並未有感到不適。事發數日後，鄺婦第二度將老鼠藥，倒入奶奶放在雪櫃內的醃肉裡，但奶奶未有食用。

奶奶喝下含硫酸熱水後不適

後來鄺婦在網上看到有關硫酸的影片，認為老鼠藥的毒性不及硫酸，遂網購了一瓶硫酸後，倒入了奶奶的熱水壺中，第三度嘗試毒害對方。奶奶喝後察覺有異，她其後憶述：

當天晚上喝了熱水壺的水，覺得舌頭發麻，水倒在地上有白沫，感覺不對勁。

奶奶翌日發現口腔出血不止，遂到醫院求醫，被醫生診斷為凝血功能障礙，並且報警。當地警方經調查後拘捕鄺婦，她承認與奶奶不和，不滿對方住在自己家裡，卻又不幫忙照顧小孩，故「想讓奶奶早點死」。

法庭指，鄺婦多次有預謀殺害他人，行為已構成故意殺人罪，但考慮到她如實供述犯罪事實，並且獲得奶奶原諒，最終判她入獄4年。

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責任編輯：王明芳

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