【隔離檢疫】「隔離走佬袋」必備罐頭午餐肉　16款午餐肉脂肪+鈉含量大比拼【附清單】

▲ 「隔離走佬袋」必備罐頭午餐肉，16款午餐肉脂肪+鈉含量大比拼。

變種新冠病毒入侵社區，先後有多幢大廈居民送往檢疫中心隔離21日，如果被送到檢疫中心隔離，要準備甚麼？不少曾經在檢疫中心居住過的過來人都教路，「入營走佬袋」必備罐頭食物，例如午餐肉。不過午餐肉高脂、高鈉、高熱量，到底有沒有比較健康的選擇？註冊營養師葉沃暉Roy Ip曾比較市面16款午餐肉，並推薦其中5款較健康之選！

葉沃暉比較了市面上16款午餐肉的脂肪、飽和脂肪、蛋白質和鈉含量。

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他表示，16款午餐肉中，古龍食品的午餐肉飽和脂肪含量最高（11g/100g），其次是OmniPork的新餐肉（10.8g/100g）。

飽和脂肪主要來源是動物脂肪，而植物性的脂肪則包括椰子油和棕櫚油，兩者同樣會讓血液的黏稠度上升。飽和脂肪能使血液更易凝結，能引致心臟血管疾病、高血壓、中風和血管硬化等問題，亦令血液的膽固醇上升。

鈉含量方面，每日鈉質建議攝取量上限為2,000mg。16款午餐肉中，三祖牌和SPAM午餐肉每100g（約兩片）就已超過1,000mg鈉，是每天建議攝取量的一半！當中熱量最高的品牌是SPAM，每100g便已317卡。

他建議，選購午餐肉時要留意營養標籤，選擇較高蛋白質、較低總脂肪、較低飽和脂肪和較低鈉質的品牌。

以下推薦5款相對較健康的午餐肉：

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文章獲「註冊營養師 葉沃暉 Roy Ip」授權轉載，Instagram：@doses.of.healthiness

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責任編輯：楊宛茜