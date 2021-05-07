【人情世故】女友列母親節禮物清單迫孝敬準外母　港男︰自己媽媽都無咁過份

▲ 臨近母親節，有一名港男不滿女友列清單迫送禮予準外母。

臨近母親節，談婚論嫁的朋友少不免要為準外母/奶奶祝賀母親節。有名港男指出女友羅列了禮物清單，要求他購買當中的指定家電作禮物，他大呻自己的媽媽也未曾要求他送禮，有感女友媽媽的做法很過份！

習慣母親節一切從簡

該名港男在4日（周二）在香港討論區發帖，帖文的標題為「女朋友整咗個LIST，叫我母親節揀一樣送比（俾）佢媽媽」。港男跟媽媽多年來沒大肆慶祝母親節，不重視節日儀式感，只是親友吃飯聚餐。

我自己屋企母親節都係一切從簡，而我媽媽都唔太喜歡收禮物，我自己都係送下香水俾媽媽。

女友羅列家電清單

今年母親節，由於港男跟家人要約其他人，提早星期五吃母親節晚飯，所以可在星期日到女朋友家中食飯，沒有刻意要預留母親節正日探望未來外母。

在星期二早上，女友傳訊一張清單予他，當中有一系列家庭小電器，例如風筒、吸塵器、氣炸鍋等。他起初不以為然，未有理會，之後在中午時，女友追問他有否看過有關清單，原來是要求他在清單當中選購其中一項，當母親節禮物送給她的媽媽。

話要打好個印象，仲話啲嘢都唔難買，是旦去一間電器舖都有，不過要買返佢指定嗰啲，唔好買同類但唔同牌子嘅嘢，因為佢媽媽唔鍾意……

迫購指定牌子及型號

男友被迫要購指定牌子及型號，感到很過份！他揚言做法「痴線」，似不受尊重，觸及他底線︰「呢次我決定唔會送，我自己媽媽都未敢咁過份，佢憑乜？如果佢媽媽要買就自己嚟同我講呀嘛！」

網民︰送禮不是老奉

有關帖文引起網民熱烈討論，意見不一，有的支持樓主不要送指定禮物，有感日後結婚，外母隨時得寸進尺要求買樓。另一方面，有網民表示「母情節送給岳母禮物是應該的啊」，加上小電器價錢不貴，而且已有願望清單，他就不用苦惱去買甚麼，羅列指定型號只是想物品合用不浪費。點撃圖看更多留言︰

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責任編輯︰王明芳