  • 29°C
香港時間 : 2021507日 (週五) 13:56
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : MIRROR演唱會 校長專欄 好聲好戲 聲夢傳奇 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【人情世故】女友列母親節禮物清單迫孝敬準外母　港男︰自己媽媽都無咁過份

親子 13:26 2021/05/07

分享：

熱門 MIRROR演唱會 校長專欄 好聲好戲 聲夢傳奇 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

臨近母親節，有一名港男不滿女友列清單迫送禮予準外母。　

臨近母親節，談婚論嫁的朋友少不免要為準外母/奶奶祝賀母親節。有名港男指出女友羅列了禮物清單，要求他購買當中的指定家電作禮物，他大呻自己的媽媽也未曾要求他送禮，有感女友媽媽的做法很過份！

習慣母親節一切從簡

該名港男在4日（周二）在香港討論區發帖，帖文的標題為「女朋友整咗個LIST，叫我母親節揀一樣送比（俾）佢媽媽」。港男跟媽媽多年來沒大肆慶祝母親節，不重視節日儀式感，只是親友吃飯聚餐。

我自己屋企母親節都係一切從簡，而我媽媽都唔太喜歡收禮物，我自己都係送下香水俾媽媽。

女友羅列家電清單

今年母親節，由於港男跟家人要約其他人，提早星期五吃母親節晚飯，所以可在星期日到女朋友家中食飯，沒有刻意要預留母親節正日探望未來外母。

在星期二早上，女友傳訊一張清單予他，當中有一系列家庭小電器，例如風筒、吸塵器、氣炸鍋等。他起初不以為然，未有理會，之後在中午時，女友追問他有否看過有關清單，原來是要求他在清單當中選購其中一項，當母親節禮物送給她的媽媽。

話要打好個印象，仲話啲嘢都唔難買，是旦去一間電器舖都有，不過要買返佢指定嗰啲，唔好買同類但唔同牌子嘅嘢，因為佢媽媽唔鍾意……

迫購指定牌子及型號

男友被迫要購指定牌子及型號，感到很過份！他揚言做法「痴線」，似不受尊重，觸及他底線︰「呢次我決定唔會送，我自己媽媽都未敢咁過份，佢憑乜？如果佢媽媽要買就自己嚟同我講呀嘛！」

網民︰送禮不是老奉

有關帖文引起網民熱烈討論，意見不一，有的支持樓主不要送指定禮物，有感日後結婚，外母隨時得寸進尺要求買樓。另一方面，有網民表示「母情節送給岳母禮物是應該的啊」，加上小電器價錢不貴，而且已有願望清單，他就不用苦惱去買甚麼，羅列指定型號只是想物品合用不浪費。點撃圖看更多留言︰

    點擊圖片放大
    +9
    +8

同場加映︰盧宛茵從不囉嗦不干涉湊孫　開通奶奶視新抱為好友婆媳相處零壓力

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊：https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周三晚上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

責任編輯︰王明芳

相關文章

【父兼母職】母親節前夕收女兒感謝信　單親爸爸留下男兒淚︰莫名的感動
今日 13:18
【父兼母職】母親節前夕收女兒感謝信　單親爸爸留下男兒淚︰莫名的感動
【創意早餐】母親節創意早餐之選　親子KOL自製低成本Chanel包包多士
14:21 2021/05/04
【創意早餐】母親節創意早餐之選　親子KOL自製低成本Chanel包包多士
【恐怖柔道】7歲柔道童昏迷15日腦壓再下降　父母盼甦醒：最好的母親節禮物
14:43 2021/05/05
【恐怖柔道】7歲柔道童昏迷15日腦壓再下降　父母盼甦醒：最好的母親節禮物

你可能感興趣

【父兼母職】母親節前夕收女兒感謝信　單親爸爸留下男兒淚︰莫名的感動
今日 13:18
【父兼母職】母親節前夕收女兒感謝信　單親爸爸留下男兒淚︰莫名的感動
【創意早餐】母親節創意早餐之選　親子KOL自製低成本Chanel包包多士
14:21 2021/05/04
【創意早餐】母親節創意早餐之選　親子KOL自製低成本Chanel包包多士
【恐怖柔道】7歲柔道童昏迷15日腦壓再下降　父母盼甦醒：最好的母親節禮物
14:43 2021/05/05
【恐怖柔道】7歲柔道童昏迷15日腦壓再下降　父母盼甦醒：最好的母親節禮物
家庭關係 夫妻之道 網絡熱話 拍拖 母親節 壓力

最高瀏覽

飛蟻入屋化成白蟻災難　專家教一盆水對付飛蟻
17:50 2018/05/09
飛蟻入屋化成白蟻災難　專家教一盆水對付飛蟻
【靚太安樂窩】90後準新人花盡積蓄買400呎白石角新樓　 首期+$26萬裝修尋找家感覺
18:23 2021/04/28
【靚太安樂窩】90後準新人花盡積蓄買400呎白石角新樓　 首期+$26萬裝修尋找家感覺
【5000元消費券】電子消費券最快暑假接受登記　一文看清申請資格、登記方法等
11:33 2021/04/11
【5000元消費券】電子消費券最快暑假接受登記　一文看清申請資格、登記方法等