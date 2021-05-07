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【竹篙灣隔離營】連登仔直擊竹篙灣隔離營生活　擺酒無奈要延期感覺似去集中營

健康 14:54 2021/05/07

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連登仔直擊竹篙灣隔離營生活。

新冠肺炎變種病毒個案入侵社區，曾與確診者有密切接觸的人士都被送往隔離營。一名男網民就在連登討論區上，分享自己突然被通知成為密切接觸者，到正式入住隔離營檢疫的過程。原定周六（8日）擺酒的他，更要硬著頭皮向太太解釋，坦言最怕對方會接受不到。

有網民周四（6日）在連登討論區上，以「無啦啦變咗密切接觸者，要去竹篙灣隔離」為題發帖，指自己駕車回家時，突然收到衞生署職員電話通知，通知他已成為密切接觸者，會安排他入住隔離營。樓主一度以為收到詐騙電話，點擊下圖睇二人離奇對話：

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之前一名帶有變種病毒的確診外傭，曾到過中環萬邦行接受身體檢查。樓主表示，他也在同一天到化驗中心抽血，因此成為密切接觸者。他更表示：「之後聽返，成間中心啲職員都係我營友鄰居。」

在獲知要入竹篙灣隔離營後，樓主立即回家，並在返家途中購買數據卡。有網民留言問工作如何處理？樓主回覆自己從事IT，所幸能如常上班。

他繼續講，自己跟太太因疫情一直延後舉辦婚宴，由去年12月改期到本周六（5月8日），但因為自己要隔離，又要再一次延期，最怕是跟太太解釋：

我咩都唔驚，唯獨係驚我同佢講呢件事嘅時候，佢會接受唔到。好彩，佢嘅反應比我預期中好，我愛你呀老婆。

樓主回家後執拾行李，等待被接入檢疫中心。而接載車輛到達前，樓主也再收到電話通知，交代入隔離營前要注意的事項，包括沒有提供WiFi、家人可以送物資等，但他就表示自己無心機聽，坦言感受仿似去「集中營」。

他感覺自己仿如入了隔離營。（圖片來源：連登討論區）

樓主上了接送車輛後，沿路有拍片影相，一路心情忐忑不安：「唔係講笑，一入到去真係有集中營嘅感覺，好震撼。」入營前，他再被派須知、檢測用品及獲講解注意事項，之後就開始隔離生活。

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一入營，他的第一感覺是冷氣很強，燈很光：「望落去間房俾我想像中好 ，咁當然係因為我仲未見到啲蟲。」房內有兩張床及兩張枱，有一部小電視、電熱水壺、風筒、水壺、一卷廁紙、牙膏牙刷、洗頭水、沐浴露、探熱針、檢測用品、營地須知及飯單。他提醒：

入房之後最重要嘅係填飯單，因為佢哋要幾日處理，如果你唔係即刻填嘅話，就要每日食random餐。

樓主又分享營中餐膳，並搞笑問網民，猜測這個是甚麼餐：

去到最後，我終於見到聞名不如見面嘅竹篙灣美食，令人聞風喪膽嘅美味皇飯盒，呢個第一餐當然要俾啲下馬威你啦。

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樓主表示營內生活很悶，每日只是起床、吃飯、工作和睡覺。同時指房內有很蟲子，可以「殺蟲」解悶。另外，他亦提醒，雖然廁所內有晾衫繩，但建議把衣服晾在外：「入面好唔通風，我諗到我走嗰日都未乾。」而他又分享，可問隔離營取數據卡，但就指用完兩GB流量就會限速。

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責任編輯：羅嘉欣

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