【坎坷港男】紮鐵工單親爸月花2萬包養內地女　患癌破產求供養兒子狠拒︰佢抵死

▲ 一名港男大呻癌父從來沒有照顧過他，但近年為包養內地女花盡錢財破產，反過來要求他供養。

從破碎家庭中成長的孩子，要用一生治癒。一名港男近日在網上訴苦稱，父母早年離異，媽媽走佬改嫁，任地盤工的爸爸多年來由他自生自滅，所賺到的錢都花在內地包養的數名女子身上。去年爸爸確診患肺癌，還月花2萬元包養兩名內地女，終捱不住要申請破產，求兒子供養他往後生活卻被拒絕。

該名港男在「連登討論區」發帖文斥責父母，自離婚後均沒有盡父母的責任。爸爸任職地盤紮鐵工，每日賺1,700至2,000元，但他多年來沒有儲蓄習慣，近年更「臨老入花叢」，結識了數名內地女子，甚至四出借錢「包養」她們買車、供樓、供書教學等。

去年爸爸確診患上肺癌，港男曾感到傷心，但之後偷聽到爸爸與內地女子通電話，得知她們終日無所事事只顧打麻雀，所有使費卻由爸爸負擔。最近爸爸終於捱不住要申請破產，向港男大呻好辛苦，想辭工求他供養，港男即一口拒絕︰

我即刻講我養唔掂你大陸女人啊，我得萬零蚊一個月搞唔掂你啲嘢。

港男覺得爸爸是咎由自取，「真係抵死」。父母自離婚後，媽媽走佬，現已另組幸福家庭，港男隨爸爸生活，但爸爸只給他500元由他自生自滅，致他童年非常孤獨，「可以喊嘅地方都冇……俾咗個地方我住俾咗啲錢我生存，跟住就由得我。」

點擊圖即睇坎坷港男與父母的命運︰

▼ 點擊圖片放大 +11 +10

網民︰俾返$500佢做零用

網民認為港男的媽媽比爸爸更不堪，爸爸或許不懂表達關心，以為有錢給兒子便可。網民建議他支付爸爸基本生活費，不必理會他會否拿去「貼錢包養」。點擊圖片即睇網民意見︰

▼ 點擊圖片放大 +11 +10

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊：https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周三晚上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

責任編輯︰王明芳