【隔離檢疫】一家四口鲤魚門檢疫天花漏水　洗奶樽後有味改用蒸餾水沖奶

▲ 一家四口鲤魚門檢疫天花漏水，洗奶樽後有味改用蒸餾水沖奶。

鰂魚涌康怡花園N2座及薄扶林豪峰因有外傭確診變種病毒，所有樓層單位、沒有病徵的住戶送往檢疫中心21天，該座大廈昨凌晨起有不少居民與小孩前往隔離營，獲安排入鯉魚門渡假村檢疫中心、育有兩名兒女的林氏夫婦對檢疫表示無奈，希望政府可研究縮短檢疫期，甚至讓檢測陰性居民可家居隔離。

TOPick今（7日）再聯絡到林太太，她表示，營內環境很惡劣，剛入營需要拖地3次，廁所設施簡陋，隔離營需要24小時開冷氣，否則天花板會出現倒汗水，而房間內的洗手盆亦佈滿污垢，難以清洗。而最令林太太一家困擾的是營內水質有異，導致照顧初生嬰兒時帶來不便：

洗手間的洗手盆的水，一開始是泥黃色，要開3至5分鐘才變清水，消毒奶樽後，亦令奶樽有異味，現時要用蒸餾水沖奶，最擔心BB唔舒服。

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經過多次爭取，林氏一家獲安排4人一間房，以及有雪櫃。林太太對於房間內設備多處損壞感憂心，擔心子女受傷，惟幸子女正適應新環境：

真是沒有辦法，上面天花滴水，設施亦有損壞，我們一邊要照顧大仔，一邊要照顧初生女嬰，要提醒小朋友不要隨處跑動，以免受傷，營內設施對於擁有幼嬰的家庭很不友善。

幸好大仔入營後沒有哭鬧，正在努力適應中，他們始終是小朋友，都要適應一段時間。

同場加映，心理學家指兩類人易有「拖延症」，即看：

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記者：陳麗娜