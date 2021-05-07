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【兒童失眠】小朋友肝鬱脾虛易扎醒失眠　中醫推介茶療安神健脾3招助入睡

兒童健康 13:10 2021/05/07

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熱門 MIRROR演唱會 校長專欄 好聲好戲 聲夢傳奇 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

兒童壓力大肝鬱脾虛易失眠，中醫推介安神健脾茶療。

兒童也會失眠，註冊中醫師馬琦傑在其facebook專頁指，受學業、家庭等因素影響，兒童壓力大、情緒低落，可引致肝鬱脾虛，容易「扎醒」、失眠。他教家長觀察孩子是否肝鬱脾虛，並推介穴位按摩方法及茶療，以改善睡眠質素。

肝鬱脾虛特徵

家長可觀察小朋友是否有以下特徵：

  • 兩眉、太陽穴、鼻樑之間有青筋
  • 臉白
  • 偏瘦
  • 胃口差
  • 易發脾氣
  • 煩燥（䒐䒏）
  • 多夢
  • 半夜扎醒
  • 失眠

茶療

1.紫淮山水

  • 功效：健脾養胃、補中益氣、調和五臟及鎮靜神經。
  • 適合對象：出現脾虛、肝氣犯胃徵狀的小朋友

2. 沉香茶

  • 功效：疏肝、安神助眠

穴位按摩

家長可為小朋友按壓失眠穴位，用砭石按壓更可加強效果。

  • 神門穴：可安定心神，改善失眠的問題。
  • 合谷穴：可調暢氣血，治療淺眠易醒或不易入睡狀況。
  • 內關穴：可安定心神，改善淺眠、整夜失眠症狀。
  • 太衝穴：疏泄肝氣，調肝解鬱。

香佩療法

小朋友可佩戴沉香手串。沉香是由沈香樹抽出的樹脂，有助入眠、穩定心率，其氣味可讓人平心靜氣。

內容獲「中醫爸B - 馬琦傑醫師」授權轉載

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責任編輯：黃泳欣

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