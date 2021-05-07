【兒童失眠】小朋友肝鬱脾虛易扎醒失眠 中醫推介茶療安神健脾3招助入睡
兒童健康 13:10 2021/05/07
兒童也會失眠，註冊中醫師馬琦傑在其facebook專頁指，受學業、家庭等因素影響，兒童壓力大、情緒低落，可引致肝鬱脾虛，容易「扎醒」、失眠。他教家長觀察孩子是否肝鬱脾虛，並推介穴位按摩方法及茶療，以改善睡眠質素。
肝鬱脾虛特徵
家長可觀察小朋友是否有以下特徵：
- 兩眉、太陽穴、鼻樑之間有青筋
- 臉白
- 偏瘦
- 胃口差
- 易發脾氣
- 煩燥（䒐䒏）
- 多夢
- 半夜扎醒
- 失眠
茶療
1.紫淮山水
- 功效：健脾養胃、補中益氣、調和五臟及鎮靜神經。
- 適合對象：出現脾虛、肝氣犯胃徵狀的小朋友
2. 沉香茶
- 功效：疏肝、安神助眠
穴位按摩
家長可為小朋友按壓失眠穴位，用砭石按壓更可加強效果。
- 神門穴：可安定心神，改善失眠的問題。
- 合谷穴：可調暢氣血，治療淺眠易醒或不易入睡狀況。
- 內關穴：可安定心神，改善淺眠、整夜失眠症狀。
- 太衝穴：疏泄肝氣，調肝解鬱。
香佩療法
小朋友可佩戴沉香手串。沉香是由沈香樹抽出的樹脂，有助入眠、穩定心率，其氣味可讓人平心靜氣。
內容獲「中醫爸B - 馬琦傑醫師」授權轉載
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責任編輯：黃泳欣