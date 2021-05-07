【另類裝修】雪櫃洗衣機層層曡家居慳位奇則　網民慨歎：全世界我諗得香港會咁

▲ 網民分享奇特家居設計。

香港寸金尺土，房屋「愈劏愈細，愈住愈貴」，為求慳位你可以去到幾盡？有網民在「家居裝修分享谷」Facebook群組分享相片，感慨表示全世界只有香港人的家才會出現如此境況，隨即引來一班網民熱烈討論。

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圖片印有「香港公營房屋討論區」水印，相信圖中所示為公屋單位。而最令人驚奇是雪櫃竟然放在洗衣機之上，難怪有網民笑言到底要如何使用雪櫃。

拎條雪條都要擔梯……應該全家都193。

另外，有網民表示鋅盤完全被前方的洗衣機和雪櫃遮擋，對於如何使用水龍頭洗碗和洗菜感到相當好奇。

依個位先係亮點……我好好奇到底佢點用側邊個sink盆洗碗！

網民留言不一，除了研究廚房的設計外，更多網民坦言對於香港居住環境感到唏噓，又指劏房住戶居住空間極度狹窄但同樣有自己一套的日常生活習慣。

依二十年，香港人有能力擁有嘅居住面積，係私人樓宇黎講係細左三份一，反而公屋嘅影響係相對較細。我做左接近三十年裝修，睇住以前D四人家庭，由700呎三房慢慢退步到依家400呎兩房。

住得咁細既劏房應該唔會點煮野食，頂多係開水煲水，其他都外賣！我朋友係去廁所煮面，洗菜都係開花灑沖。

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責任編輯：張懿慧