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莫文蔚將舉行最後大型個唱　丈夫來港支持Karen感觸落淚

娛樂 13:14 2021/05/07

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即將舉行最後一次大型個唱的莫文蔚（Karen）日前接受香港開電視主播王凌燕專訪，她表示：「十多年來不停地做巡迴演唱會，都是以同一個模式去做音樂。」

莫文蔚續稱：「我的個性是做一件事做到一段時間後，就要找新鮮的事去做，不然我會感到不是味兒。我覺得到這個階段可以到此為止，暫停這種模式，下次再出現可能用另一種方式。」

Karen最近跟麥浚龍一起監製新歌《因一個人而流出一滴淚》，被Juno爆錄音前要吃飯才能開聲，Karen就笑著承認：「我無飯不歡，而且要白米飯，炒飯不成，吃一口熱騰騰的飯，就變得中氣十足。」

主持續問Karen在開演唱會前，是否也要吃飯？莫文蔚回答：「對，我們跑巡迴時有個小飯煲隨身，還自備白米，安排好時間，何時化好妝，接著吃飯，又要預留時間消化，所有步驟都計算得很準。」

既然是最後一場大型演唱會，Karen說原本在英國的老公也會來看：「他一早已經回來，剛完成隔離，全程支持我。」問Karen會否在個唱上流出一滴淚，她笑說：「我不輕易哭，但不排除，這次是最後一次，不過就算流淚也不是傷感的，是感觸，也是跟大家說謝謝。」

撰文 : TOPick柴犬出動

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