【性侵被控】涉於梯間與13歲智障女童非法肛交　23歲燈光師否認控罪開審

▲ 涉於梯間與13歲智障女童非法肛交，23歲燈光師否認控罪於高等法院開審。(資料圖片)

23歲燈光師涉於2019年3月，在天水圍大廈梯間與13歲輕度智障女童非法肛交，燈光師今（7日）於高等法院否認非法肛交罪受審。控方今於開案陳詞中指，受害女童案發當日月事來潮，被告於警誡下則否認曾與女童肛交。

涉案被告杜銘鎮（23歲）被控1項與21歲以下女童作出肛交罪，以及1項企圖與16歲以下女童非法性交的交替控罪，被告今否認控罪受審。

控方今於開案陳詞中指，任何男性與21歲以下女童作出肛交，即屬違法，即使女童自願或同意亦非抗辯理由。控方指被告於2019年3月3日，在天水圍某大廈樓梯與13歲女童Y發生肛交，而Y經過教育心理學家評估，屬輕度智障，總智商僅68。

控方續指，2019年2月左右，Y透過朋友結識被告，兩人屬普通朋友，被告當時亦知道Y年約13歲。

案發當日，Y與朋友X及被告一同外出，X其後前往學琴，Y則與被告返回Y的寓所，兩人並於梯間吸煙。

期間被告主動親吻Y，又將手伸進Y的內褲內非禮其私處，並脫下Y的短褲，被告亦脫去自己的褲子，與Y進行肛交。Y一度表示痛楚，但被告仍繼續，歷時約5分鐘，被告並沒使用避孕套。被告其後繼續非禮Y，並問Y「如果我哋兩個一齊會點呀？」兩人其後離開梯間，自此再沒有聯絡。案發當日Y月事來潮，事前亦從未發生性行為。

控辯雙方同意案情則指，被告於被捕時於警誡下聲稱「我係識得Y，但我無搞過佢，更加唔會同佢肛交。」案件下周一（10日）續審。

一文看清「疫苗氣泡」防疫措施，食肆須分4類營運：https://bit.ly/3xy0Jxy

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：楊詠渝